Nintendo Switch 2 : doit-on craindre une flambée des prix à cause de la pénurie de RAM ?

La console Nintendo Switch 2 pourrait bientôt subir une hausse des prix à cause de la flambée mondiale des composants. Cette menace financière incite les joueurs à s’équiper rapidement avant une possible révision tarifaire de la firme japonaise.

Une crise des composants sans précédent frappe le secteur des jeux vidéo en ce début d’année 2026. La mémoire vive devient une ressource rare et coûteuse car l’IA capte toute la production mondiale. Et après la rupture de stock du Steam Deck, la hausse des prix de la Nintendo Switch 2 est imminente.

Le spectre du « RAMmageddon » plane sur Kyoto

Le prix de la mémoire vive DRAM a bondi de plus de 40 % durant les derniers mois. Cette situation critique oblige donc les constructeurs à revoir totalement leurs marges sur le matériel électronique grand public. Nintendo surveille de très près cette volatilité du marché pour ajuster sa propre stratégie commerciale globale.

Le président Shuntaro Furukawa reste d’ailleurs très prudent lors de ses récentes interventions devant les actionnaires. Les chances d’une hausse des prix pour la Nintendo Switch 2 sont ainsi élevées. De fait, il admet que la société doit surveiller attentivement l’évolution des coûts de production du matériel actuel.

Cette instabilité pourrait briser la tradition des baisses de prix progressives après le lancement d’une console. Par conséquent, le tarif de 469 euros pourrait bientôt appartenir au passé. Et c’est une bien mauvaise nouvelle pour les nouveaux acheteurs.

Pokopia, le nouvel argument choc du catalogue

Ces incertitudes concernant la hausse des prix n’empêche pas la Nintendo Switch 2 d’avancer. La console s’apprête effectivement à recevoir un nouveau titre nommé Pokémon Pokopia. Ce jeu de simulation de vie sortira officiellement le 5 mars 2026 sur la Switch 2 exclusivement. Les joueurs incarneront un Métamorph capable de bâtir un paradis pour ses amis monstres de poche favoris.

Ce titre annonce une expérience de jeu apaisante et créative dans un monde ouvert très vaste. L’arrivée de ce hit pourrait par ailleurs booster les ventes déjà impressionnantes de la machine à travers le monde. Les analystes prévoient un succès colossal pour ce projet développé par les équipes talentueuses d’Omega Force. La console possède déjà des succès comme Mario Kart World pour attirer les familles entières.

Malgré la hausse des prix, la Nintendo Switch 2 vaut l’achat

Cette console propose un énorme saut technologique par rapport à la première génération de console. Les temps de chargement sont par exemple quasi inexistants grâce à une architecture de stockage bien plus rapide. Les graphismes affichent également une netteté impressionnante sur l’écran intégré ou sur un téléviseur. Tout cela pour dire que la hausse des prix ne rendra pas la Nintendo Switch 2 moins intéressante.

D’autre part, le catalogue de jeux bénéficie d’une fluidité parfaite pour une immersion totale dans vos univers préférés. De plus, la machine assure une compatibilité complète avec l’immense bibliothèque de jeux de la première Switch. Vous pouvez donc conserver vos anciens titres tout en profitant d’une puissance de calcul nettement supérieure. Cet achat reste donc un choix durable pour les passionnés de divertissement nomade et sédentaire.

Achetez vite la Nintendo Switch 2 avant la hausse des prix !

Avec déjà plus de 17 millions d’unités vendues, la console confirme son statut de leader du marché. Les stocks restent néanmoins sous tension car la demande mondiale ne faiblit absolument pas en 2026. Attendre une hypothétique baisse des tarifs semble donc être une stratégie risquée au vu du contexte économique.

Acheter la Nintendo Switch 2 maintenant vous aidera à éviter une hausse des prix qui semble inévitable. Vous profiterez ainsi du tarif actuel avant que les nouvelles taxes ou coûts ne soient appliqués. Le plaisir de jouer aux futurs blockbusters comme Zelda ou Splatoon justifie largement ce sacrifice financier. N’attendez plus si vous souhaitez rejoindre la communauté grandissante des utilisateurs de la console Steam Deck !

