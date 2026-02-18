Avis de recherche : pourquoi le Steam Deck Oled a disparu ?

La console Steam Deck OLED de Valve est désormais en rupture de stock aux États-Unis. Cette pénurie soudaine paralyse la production mondiale à cause d’un manque criant de composants mémoire.

L’industrie du jeu vidéo traverse une tempête économique d’une violence inédite. Le Steam Deck OLED que les joueurs aiment tant est en rupture de stock. Impossible de trouver cette console hybride sur les étals des magasins. Voici les raisons de ce blocage industriel qui risque de durer plusieurs longs mois.

Une rupture de stock brutale pour le Steam Deck OLED

La célèbre plateforme Valve confirme officiellement l’absence totale de ses modèles nomades en rayons. Un message d’alerte sur le site prévient les clients de ruptures de stock intermittentes. Les versions équipées d’écrans OLED disparaissent effectivement de toutes les régions mondiales.

La firme a, par ailleurs, complètement stoppé la fabrication du modèle économique avec écran LCD. Et cette décision de Valve semble définitive. Les acheteurs doivent maintenant se tourner vers le marché de l’occasion pour s’équiper du Steam Deck en rupture de stock. Cette situation critique découle en fait d’un manque de puces mémoires vive et de stockage flash. Valve subit de plein fouet une crise qui secoue tout le secteur électronique.

L’intelligence artificielle aspire toutes les puces

L’essor fulgurant de l’IA générative consomme la quasi-totalité de la production mondiale. Les géants comme OpenAI ou Google accaparent notamment les stocks de composants pour leurs serveurs. Par conséquent, le prix de la mémoire vive a bondi de 170 % récemment. Les fabricants de RAM délaissent alors le marché des consoles pour des secteurs bien plus rentables. D’où la rupture de stock du Steam Deck OLED.

« Les centres de données IA capteront 70 % des puces produites durant l’année 2026 ». Cette analyse de marché démontre l’ampleur du déséquilibre entre l’offre et la demande réelle. La console de Valve devient ainsi une victime collatérale de cette course mondiale vers l’IA.

Des conséquences lourdes pour Sony et Nintendo

Valve ne constitue pas l’unique entreprise touchée par ce phénomène baptisé désormais « RAMmageddon ». Sony envisage par exemple de repousser le lancement de la future PlayStation 6 jusqu’en 2029. De son côté, Nintendo pourrait augmenter le tarif de la Switch 2 d’ici peu. Le président Shuntaro Furukawa surveille de près l’évolution des tarifs des composants de stockage.

La rupture de stock du Steam Deck OLED n’est donc pas un cas isolé. Même les constructeurs de PC portables comme Dell ou Lenovo appliquent des hausses importantes. Les joueurs devront sans doute payer plus cher pour des machines parfois moins performantes. Cette instabilité des prix rend impossible la définition d’un calendrier de sortie fiable actuellement.

Les conséquences de cette rupture de stock du Steam Deck OLED

Valve reste incapable de donner une date précise pour le retour des consoles disponibles. Le fabricant Micron estime d’ailleurs que cette pénurie mondiale persistera bien au-delà de l’année 2026. L’entreprise doit donc revoir totalement sa stratégie commerciale pour ses futurs produits de salon.

En attendant, le marché de la seconde main risque de voir ses prix grimper. Les passionnés devront faire preuve de patience avant de pouvoir commander un nouveau Steam Deck OLED. La fluidité des stocks dépendra uniquement de la stabilisation du marché des semi-conducteurs mondiaux. Protégez donc bien votre matériel actuel car son remplacement pourrait s’avérer complexe et coûteux.

