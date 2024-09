Nintendo et Pokémon porte plainte contre Palworld : tout ce qu’il faut savoir

Nintendo et The Pokémon Company ont déposé une plainte pour violation de brevets contre Pocketpair. Ils ont introduit cette action en justice le 18 septembre 2024 devant le tribunal de district de Tokyo. Pour rappel, Pocketpair est le studio à l’origine du jeu Palworld, l’un des plus gros succès de cette année. Selon Nintendo, ce dernier enfreindrait plusieurs de leurs brevets, notamment ceux liés à la franchise Pokémon.

Un succès fulgurant sous le feu des critiques

Palworld est un jeu de survie en monde ouvert qui mêle exploration, collecte de créatures et gestion. Les joueurs capturent des monstres mystérieux appelés Pals, dotés de capacités variées. Ces Pals ne sont pas seulement des compagnons, car les joueurs peuvent les utiliser dans des combats, ce qui rappelle fortement le principe de Pokémon. De plus, les joueurs peuvent choisir de se consacrer uniquement à la collecte et à l’élevage de leurs Pals, ou bien opter pour une approche plus agressive.

Le concept de Pocketpair a rapidement séduit les joueurs puisque c’est l’un des plus gros succès de l’année avec cinq millions de copies en seulement trois jours. Il est à noter que le jeu Palworld est encore en accès anticipé et qu’il a été lancé en janvier 2024. Cependant, des détails frappants ont attiré l’attention des fans et des médias. Certains designs de ces créatures semblent fortement s’inspirer de ceux des Pokémons. Ce qui a suscité des inquiétudes quant à la légitimité des inspirations artistiques utilisées par Pocketpair.

Réaction de Pocketpair face à la plainte

Nintendo a immédiatement réagi en engageant des poursuites légales contre le développeur de Palworld. Cette action a été lancée le 18 septembre 2024 devant le tribunal de district de Tokyo, où Nintendo accuse Pocketpair d’avoir enfreint plusieurs de ses brevets.

Ce dernier a publié un communiqué en réaction à la plainte. Le studio affirme n’avoir reçu aucune notification préalable concernant la violation desdits brevets. Et il se déclare surpris par l’accusation. Il se voit désormais contraint de mener des investigations pour éclaircir la situation : « Il est regrettable que nous devions consacrer du temps à cette affaire au détriment du développement de nos jeux ». Néanmoins, l’entreprise souhaite rassurer ses fans en affirmant qu’elle continuera à défendre la créativité des développeurs indépendants.

Enjeux de la plainte de Nintendo et Pokémon contre Palworld

L’affaire pourrait avoir un impact majeur sur l’industrie des jeux vidéos. En particulier pour les développeurs indépendants qui s’inspirent des grandes franchises. Nintendo et The Pokémon Company, de leur côté, cherchent à obtenir des dédommagements ainsi qu’une injonction. Ceux-ci visent à bloquer la distribution de Palworld. Ce conflit souligne les tensions croissantes autour de la propriété intellectuelle dans un secteur où l’innovation et l’inspiration vont de pair.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.