Netflix révèle qui sera le réalisateur du live action de Gears Of War !

Le monde du cinéma sur Netflix s’apprête à accueillir une adaptation tant attendue de la célèbre franchise de jeux vidéo Gears of War avec l’aide d’un réalisateur bien connu.

Ce film, qui se déroule sur une planète dévastée où les derniers survivants de l’humanité luttent contre des créatures reptiliennes souterraines appelées la Horde de Locustes, est en préparation chez Netflix.

David Leitch : un réalisateur de choix pour faire le live-action de Gears of War sur Netflix

Le développement du film a été lancé par New Line Cinema en 2007. Mais c’est seulement maintenant que le projet semble prendre forme. C’est grâce à l’annonce d’une collaboration avec le développeur de jeux vidéo The Coalition Studio pour une nouvelle version du film et une série animée à venir.

Puis, selon The Hollywood Reporter, le réalisateur David Leitch sera aux commandes du live-action de Gears of War sur Netflix. Il est connu pour ses succès tels qu’Atomic Blonde et Bullet Train.

Et actuellement les pourparlers pour ce film ont commencé. En plus de sa fonction de réalisateur, Leitch devrait également produire le film aux côtés de Kelly McCormick via leur société 87North.

Bien qu’il soit actuellement en pré-production sur le film de casse How to Rob a Bank avec Nicholas Hoult, il devrait avoir le temps de se consacrer à ce projet. En effet, le scénario de Jon Spaihts (Dune : Part Two, Doctor Strange, Prometheus) est toujours en cours d’élaboration.

L’univers du jeu vidéo à explorer

Le choix de David Leitch pour réaliser le film Netflix sur Gears Of War semble judicieux. Avec une carrière impressionnante dans le genre de l’action, Leitch a su prouver son talent à travers des films à succès.

Il a de l’expérience en tant que coordinateur de cascades. Et son rôle de co réalisateur sur John Wick lui confèrent une expertise précieuse. C’est pourquoi, il est certain qu’il peut donner vie à l’univers brutal et intense de Gears of War.

D’ailleurs, ce film représente une opportunité pour Leitch de montrer une facette plus sérieuse de son talent. Après tout, il a surtout travaillé sur des comédies d’action.

Le live action de Gears of War, un projet en mouvement

Lentement, le projet d’un live action de Gears of War après celui où Dave Batista a joué est en préparation. L’intérêt de David Leitch pour la réalisation de ce film inspiré d’un jeu vidéo célèbre est un signe positif.

Depuis 2022, il n’y avait pas eu beaucoup de nouvelles concernant le film, ce qui laissait craindre qu’il soit bloqué dans l’enfer du développement. Cependant, il s’avère qu’il est en bien meilleure position qu’il ne l’a été pendant la majeure partie des 18 dernières années.

Que sait-on de la suite de ce projet ?

L’adaptation de Gears of War sur Netflix en live-action, par un réalisateur de renom, pourrait donc offrir une expérience cinématographique captivante pour les fans de la franchise.

Avec David Leitch qui prend les rênes de ce projet, les attentes sont élevées. Il a la capacité de créer des scènes d’action palpitantes. Et il peut explorer les thèmes profonds de la survie et de l’humanité face à des adversités inimaginables.

