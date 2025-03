L’IA au service du cinéma : les frères Russo s’en sont servi dans ce film Netflix

Si vous connaissez les films des frères Russo, alors vous que leur travail sur des blockbusters a boosté de nombreuses œuvres. Et cette fois, ils ont décidé d’utiliser une intelligence artificielle générative dans leur dernier chef d’œuvre dénommé : The Electric State. En vedette, on a Millie Bobby Brown et Chris Pratt sur Netflix.

Avec un budget colossal de 320 millions de dollars, ce film promet du lourd. C’est l’un des projets Russo les plus ambitieux jamais réalisé par la plateforme. Voici ce qu’il en est.

L’usage de l’IA dans The Electric State, une nouvelle qui s’inscrit dans la tendance du moment

Dans une interview accordée à The Times le 16 mars 2025, Joe Russo a pris le temps de répondre aux critiques. L’IA semble faire l’objet de la controverse actuelle, car elle a en effet été employé dans The Electric State pour certains effets sonores.

Mais face à ce que disent les bloggeurs sur le sujet, l’un des frères Russo répond simplement que « les gens ont peur ». Il y a beaucoup d’accusations et d’exagérations entourent le sujet de l’IA au cinéma.

Selon lui, cette peur vient d’un manque de compréhension de ce qu’est réellement l’IA. Il est convaincu que l’intelligence artificielle est un outil qui peut grandement servir dans la réalisation de films à succès.

Cependant, Joe Russo a aussi mis en garde contre les « hallucinations » que peuvent provoquer les IA génératives. « On ne peut pas faire un travail critique avec quelque chose qui a des hallucinations », a-t-il expliqué.

The Electric State : les Russo ont utilisé une IA pour leur film Netflix https://t.co/zuaGfr1YQ2 — Numerama (@Numerama) ?ref_src=twsrc%5Etfw">March 17, 2025 ?ref_src=twsrc%5Etfw">March 17, 2025

Un exemple laissant entrevoir d’autres projets du même type ?

Si les voitures autonomes ne sont pas encore courantes et la chirurgie assistée par IA n’est pas encore une norme, c’est que l’IA n’est pas fiable à 100%. En revanche, il voit un vrai potentiel pour l’IA dans le domaine artistique comme dans The Electric State. « Dans son état actuel, l’IA est surtout adaptée à la créativité », a-t-il ajouté.

La question de l’IA dans le cinéma divise Hollywood. Par exemple, James Cameron a récemment annoncé que Avatar 3 débutera avec un écran noir. Cela sous entend qu‘aucun contenu du film n’a été généré par une IA.

De plus, les grèves des scénaristes en 2023 aux États-Unis ont mis en lumière la nécessité de mieux encadrer l’utilisation de l’IA par les studios.

L’IA au cinéma, bonne ou mauvaise idée ?

Sinon, Ted Sarandos, le patron de Netflix, a également partagé son avis en 2024. Il ne pense pas qu’une IA puisse rédiger scénario à succès comme le ferait grand scénariste. De même, elle ne peut pas remplacer la performance exceptionnelle des acteurs. Selon lui, » l’IA ne va pas prendre votre travail. »

« C’est plutôt la personne qui saura utiliser l’IA à bon escient qui pourrait le faire. » Il a aussi noté que, pour le public, la technologie derrière un film n’est pas vraiment une préoccupation majeure. The Electric State fait face à des critiques sur son l’usage de l’IA. Mais les frères Russo défendent leur choix en soulignant le potentiel créatif de cette technologie.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn