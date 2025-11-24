MSI Claw passe au Xbox Full Screen Experience

MSI Claw intègre désormais le Xbox Full Screen Experience, une interface intuitive et optimisée pour le jeu portable. Une évolution pour le gaming nomade.

MSI vient d’annoncer l’intégration complète du Xbox Full Screen Experience à toutes ses consoles de jeu portables Claw. Ce nouveau mode permet aux utilisateurs de bénéficier d’une interface repensée, proche de celle d’une console, pour une navigation plus fluide et une meilleure immersion. La bibliothèque de jeux unifiée, les optimisations système et la personnalisation rapide sont au cœur de cette mise à jour. MSI poursuit ainsi sa stratégie d’innovation au service du joueur mobile.

Une console portable qui pense comme une console de salon

MSI entend bien effacer les frontières entre le jeu sur PC portable et les consoles traditionnelles. Grâce à l’intégration du Xbox Full Screen Experience, les Claw bénéficient désormais d’une interface en plein écran pensée pour le jeu à la manette, qui facilite la navigation, le lancement des titres et l’immersion. Accessible via les paramètres système Microsoft et les mises à jour Xbox, cette nouveauté est désormais disponible pour toutes les machines de la gamme Claw, de la A1M à la 8 AI+ Polar Tempest Edition.

Cette évolution marque un tournant ! Les utilisateurs peuvent enfin accéder à tous leurs jeux qu’ils soient sur Xbox Game Pass, Steam, Epic Games ou Battle.net. Cela se fait depuis une bibliothèque unifiée, sans avoir à jongler entre différentes plateformes. Un confort d’usage longtemps attendu par les joueurs en mobilité.

Des performances optimisées pour les joueurs nomades

Outre la refonte de l’interface, le mode Xbox plein écran s’accompagne d’un gain de performances tangible. Selon MSI, cette interface consomme 5 % de mémoire système en moins que les environnements classiques sur PC. Cela se traduit directement par un gameplay plus fluide et, dans certains cas, un nombre d’images par seconde (fps) plus élevé.

Une optimisation qui peut faire la différence dans les jeux les plus gourmands. De quoi séduire un public toujours plus exigeant, en quête de fluidité et de performance, sans sacrifier la portabilité. Ce progrès technique illustre la volonté de MSI de ne pas se contenter de proposer du matériel, mais bien une expérience complète.

Une interface pensée pour la personnalisation

Les consoles Claw intègrent également les raccourcis MSI directement dans la Xbox Game Bar. Les joueurs peuvent ainsi ajuster leurs réglages d’alimentation ou accéder à des outils système sans interrompre leur partie. Cette fusion entre hardware et interface renforce le caractère intuitif et personnalisable de l’écosystème MSI.

Avec cette mise à jour, MSI s’inscrit pleinement dans la dynamique du gaming mobile nouvelle génération, où performance, confort d’utilisation et immersion ne font plus qu’un. Les joueurs peuvent découvrir comment activer cette nouvelle fonctionnalité via une courte vidéo sur le site du fabricant.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

