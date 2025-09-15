Entre prototypes futuristes et lancements de nouveaux produits, MOVA a transformé l’IFA 2025 en vitrine du smart living nouvelle génération. L’arrivée de Luka Modrić comme visage international vient incarner cette ambition.

À l’IFA 2025, clôturé le 9 septembre à Berlin, MOVA a dévoilé une vision ambitieuse du smart living. La marque a présenté un écosystème complet de 12 gammes indoor-outdoor. Elle combine robotique de pointe et intelligence artificielle, et a officialisé Luka Modrić comme ambassadeur mondial. Une annonce qui illustre l’accélération des usages connectés et l’intégration de la robotique dans le quotidien.

Quand l’intelligence artificielle réinvente le foyer connecté

Sous le thème Step Up, Move Ahead, MOVA a frappé fort à Berlin : faire de l’IA un véritable partenaire domestique. L’entreprise a présenté des prototypes marquants qui donnent un aperçu de sa gamme 2026. Parmi eux, le MOVA ZEUS 60, premier module escalier au monde pour aspirateurs robots, capable de franchir des marches de 25 cm. Une avancée qui résout l’un des principaux freins du nettoyage autonome : la gestion multi-étages sans intervention humaine.

Le SIRIUS 60, avec ses bras robotiques, pousse encore plus loin l’interaction machine-environnement. Il s’attaque désormais aux recoins complexes et aux meubles bas. La série LiDAX Ultra redéfinit la tonte robotisée avec sa navigation IA UltraView™ 2.0, précise même en faible luminosité. Ces annonces s’inscrivent dans une tendance sectorielle : transformer les robots d’appoint en assistants domestiques polyvalents. Je relaie ici une information importante, car elle confirme le passage à une robotique conçue comme un écosystème global indoor-outdoor.

Les lancements de septembre : efficacité et puissance au quotidien

MOVA ne s’est pas contenté de prototypes futuristes. La marque a aussi mis sur le marché deux produits phares dès septembre 2025. Le Z60 Ultra Roller Complete, déjà disponible en Europe de l’Ouest, incarne la nouvelle génération d’aspirateurs robots. Pression au sol de 4100 Pa, puissance d’aspiration annoncée à 28 000 Pa, lavage à l’eau fraîche et système MaxiReach™ pour atteindre bords et recoins : la machine se positionne comme un fleuron technologique.

Le M50 Ultra Wet & Dry Vacuum, quant à lui, s’attaque au casse-tête des meubles bas grâce à un manche pliable et extensible, combiné à l’IA EdgeCoverage™ pour un nettoyage sans interstices. Selon Frost & Sullivan, il s’agit du premier aspirateur balai de ce type au monde. Ces lancements montrent que MOVA cherche à allier vision à long terme et bénéfices immédiats. C’est surtout le cas face à des consommateurs attendent des solutions fiables, puissantes et simples d’usage.

Luka Modrić, nouvel ambassadeur d’une marque en quête d’excellence

L’annonce a également pris une dimension symbolique avec l’arrivée de Luka Modrić comme ambassadeur mondial. « Je suis honoré de collaborer avec une marque innovante comme MOVA. Leurs produits transforment le quotidien des gens, ce qui correspond parfaitement à ma quête d’excellence », a déclaré le joueur croate. Luka Modrić compare ainsi le rôle des robots à celui d’un milieu de terrain qui orchestre chaque action.

Li Fei, président de MOVA, a souligné que « la performance exceptionnelle de M. Modrić sur le terrain et son attitude professionnelle incarnent parfaitement l’esprit d’innovation et la quête d’excellence de notre marque. » Cette collaboration illustre une stratégie marketing inspirée du sport de haut niveau : associer performance, précision et lifestyle connecté. L’intégration d’une figure mondiale comme Modrić donne une résonance émotionnelle et internationale à la marque. Elle renforce aussi son image auprès du grand public, au-delà des passionnés de technologie.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



