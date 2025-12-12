Marshall casse les prix pour Noël !

Marshall baisse les prix sur ses modèles phares : Acton, Stanmore, Woburn, Emberton et plus. De vraies bonnes affaires pour un son premium.

Marshall célèbre Noël avec une série de remises inédites sur ses enceintes et casques les plus populaires. À quelques jours des fêtes, c’est le moment idéal pour combiner design, performance audio et économie. Du modèle compact à la station puissante, la gamme couvre tous les besoins. Une opération festive pensée pour les passionnés de musique.

Des enceintes iconiques à prix doux

Depuis le 2 jusqu’au 31 décembre 2025, Marshall affiche des remises significatives sur plusieurs de ses modèles les plus populaires. L’Acton III, enceinte compacte au design vintage bien connu des amateurs de musique, tombe ainsi à 199 € au lieu de 299 €. Sa grande sœur, la Stanmore III, plus puissante, passe de 399 € à 299 €. Quant à la Woburn III, mastodonte sonore de la gamme, elle voit son prix réduit de 100 € pour s’établir à 499 €.

Un geste fort de la marque britannique, qui réussit à conjuguer qualité sonore, style rétro et accessibilité tarifaire à l’approche des fêtes. « On n’offre pas seulement un objet, on offre une ambiance, un son Marshall », rappelle un communiqué diffusé par la marque.

Des formats nomades repensés pour la mobilité

Marshall ne se limite pas aux systèmes audio domestiques. L’entreprise pense aussi aux mélomanes nomades. L’Emberton III, avec son design compact et sa résistance à l’eau, est désormais disponible à 109 €, soit une réduction de 70 €. Dans la même veine, la Middleton II tombe à 179,99 €, tandis que la Willen II, mini enceinte robuste et attachante, passe sous la barre des 90 €.

Ces modèles séduisent autant par leur autonomie que par leur esthétique reconnaissable, dans un coloris Black & Brass très prisé. L’idée ? Offrir une qualité sonore de référence, même loin de chez soi. « Le son Marshall, partout où vous allez », pourrait-on résumer.

Des casques et écouteurs pour tous les profils

Du côté des accessoires audio, les réductions sont tout aussi alléchantes. Les écouteurs Motif II ANC à réduction active de bruit passent de 199 € à 149,99 €. Les Minor IV, discrets mais puissants, s’affichent à 99,99 €. Pour les amateurs de casques, le Major IV est désormais à 79,99 €, quand le Monitor III ANC chute à 249,99 €. Entre design soigné, ergonomie et performance sonore, la gamme séduit tous les profils d’auditeurs, du néophyte au mélomane averti. Un cadeau malin, durable et stylé à glisser sous le sapin.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn