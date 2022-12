[TEST] Marshall Acton III : que vaut cette enceinte sans fil vintage ?

La Marshall Acton III, la troisième version de l’enceinte compacte, conserve son style vintage caractéristique de la marque tout en affinant sa qualité de son.

Trois ans après la mise en vente de la deuxième génération de l’enceinte Acton, Marshall remet les couverts avec Acton III. La question se pose en quoi diffère la troisième génération de la deuxième, vu que celle-ci a déjà reçu plusieurs mises à jour. Le prix de l’Acton II a d’ailleurs été revu à la baisse lors de la sortie de son successeur. Payer plus pour acquérir la troisième génération en vaut-il la peine ?

Il est toutefois certain que malgré l’apparente ressemblance, ces deux produits ont des différences majeures notamment au niveau du son. Des changements conséquents sont aussi observés sur le plan de la connectivité.

Présentation

La Marshall Acton III conserve son identité visuelle qui représente d’ailleurs la signature de ce fabricant britannique. Elle débarque aussi avec une nouvelle architecture acoustique permettant de couvrir plus d’espace. Un système de compensation vient aussi contrer les résonnances non souhaitées surtout lorsque cet instrument est placé devant un obstacle.

Caractéristiques techniques Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) : 26 x 17 x 15 cm

Poids : 2,8 kg

Nombre de tweeter : 2

Nombre de haut-parleurs : 3

Pression acoustique maximale : 95 décibels à 1 m

Connexion sans fil : Bluetooth 52.0

Type de boîtier : Bass-reflex

Connectivité : Connecteur jack 3,5 mm, Bluetooth 5.2

Application : iOS, Android

Marshall Acton III : design et conception

L’Acton III est impeccable sur le plan de la conception et du design. En apparence, elle reste très proche de son prédécesseur. Ce fabricant britannique a en effet, tenu à conserver la même identité visuelle depuis même la conception de son premier amplificateur de guitare. De 1962 à aujourd’hui, la marque a su garder sa signature.

Toutefois, ici, elle a daigné supprimer la bande métallique qui indiquait l’année de mise sur pied de la marque. Elle l’a remplacé par une bande métallique plus étroite et qui n’a pas besoin de gravure pour indiquer le même message. Compacte, cette enceinte n’a besoin que de peu d’espace pour se caser.

Quant à la qualité de la conception, Marshall Acton III a su mettre tout le monde d’accord. Les seules traces d’assemblage observées sont en celles se trouvant sur les vis de maintien de la plaque arrière. On en voit également au niveau des points de liaison du pourtour de l’enceinte.

La facilité d’utilisation de l’Acton III

La dernière enceinte compacte et vintage de Marshall cache bien son jeu. Mine de rien, elle débarque avec toute une palette de technologie dernier cri. Le Bluetooth 5.2 vous permet par exemple d’écouter des chansons d’une base de données musicales comme Spotify, Amazon Prime Music… L’appairage se fait d’ailleurs facilement en maintenant juste le bouton lecture/pause enfoncé.

La Marshall Acton III peut aussi se connecter à un autre appareil source comme un tourne-disque. Il vous suffit pour cela d’utiliser l’entrée AUX offrant de la place aux câbles jack 3,5 mm. Des fonctionnalités multiroom seront également de la partie.

Cette enceinte compacte se déplace facilement d’un point à un autre. Toutefois, comme elle ne possède pas de batterie intégrée, il vous faudra avoir accès à une prise pour en profiter. Si cela ne vous dérange pas, vous pourrez réellement vous amuser avec cette enceinte.

Les fonctionnalités de la Marshall Acton III

Connectique

La prise en charge du Bluetooth 5.2 et la fonctionnalité multipoint permettent l’appairage simultané de deux appareils sources. L’enceinte peut aussi se raccorder à un appareil source grâce à un câble via l’entrée mini-jack. Cela limite toutefois les possibilités d’autant plus que la fonctionnalité connectée n’est pas encore de la partie.

Expérience d’utilisation

La simplicité et l’efficacité sont les maître-mots conditionnant l’utilisation de cette enceinte de Marshall. Toutes les commandes sont disposées en son dessus. Un interrupteur permet la mise sous tension. Des boutons au-dessus de l’enceinte permettent l’appairage, le changement de source, la gestion de la lecture et du volume, la navigation entre les pistes. Vous aurez également droit à un lecteur et à un égaliseur.

Latence

Une latence d’environ 290 ms réduit la qualité d’une communication Bluetooth. Cela se traduit par un décalage marqué et particulièrement inconfortable entre le son et l’image d’une vidéo. Heureusement que le Bluetooth est bien intégré sur de nombreuses plateformes de streaming comme myCanal, Netflix, YouTube…

Audio

La structure acoustique de la Marshall Action III reprend celle de son aînée. On retrouve donc la même qualité sonore chez ces deux enceintes. Nous profitons donc d’un rendu puissant avec des graves très précises. Pour corriger tout éventuel défaut de sonorité, utilisez le potentiomètre qui y est dédié.

Les bas médiums et les médiums ne sont, par contre, pas très fidèles. Quant aux aigus, ils bénéficient d’une belle extension, mais leur précision laisse toutefois quelque peu à désirer.

Sur le plan de la puissance, l’Acton III affiche une puissance hors du commun pour sa petite taille. Vous n’aurez donc aucun souci pour écouter de la musique dans une pièce quelle que soit sa taille.

Notez que les deux tweeters inclinés visent à agrandir la scène sonore. Mais il nous faut nous rendre à l’évidence que cela n’a pas vraiment l’effet escompté.

L’Acton III possède aussi des réglages supplémentaires censés réduire voire supprimer les résonances indésirables lorsque l’enceinte est placée contre un mur. Ces compensations de placement permettent une égalisation plus ou moins pertinente dans les basses.

Marshall Acton : verdict final

Cette enceinte de Marshall est un très bon haut-parleur notamment pour les amateurs de rock pouvant se passer de WiFi et de batterie intégrée. Elle débarque avec toute une gamme de nouveautés, mais seuls les réglages de compensation semblent être pertinents. L’Acton III est un bon choix pour les personnes aimant écouter de la musique en toute simplicité. Elle est l’une des meilleures enceintes Marshall. La beauté de sa conception, la simplicité de sa prise en main et sa qualité sonore sont les principaux atouts de cette enceinte. Compacte et puissante, elle représente le choix idéal pour les petits budgets et surfaces.

Haute qualité du son

précision et profondeur des sons graves

Design et conception impeccable

Latence lors d’une conversation Bluetooth

Absence d’une batterie intégrée

