Cette marque iconique lance un smartphone facilement réparable !

Nokia lance un smartphone facilement réparable que ses utilisateurs n’auront plus besoin de solliciter un réparateur en cas de dommage. Le projet est le fruit d’une collaboration avec iFixit.

Le grand public se tourne de plus en plus vers le bricolage. Il explore davantage la possibilité de tout réparer lui-même, notamment le smartphone. Cet engouement grandissant pousse Nokia a imaginé des solutions comme le G22. Ce dernier est le smartphone facilement réparable de l’iconique marque finlandaise. Il s’agit d’un appareil modulaire que même les novices peuvent assembler.

Réparer soi-même son smartphone

Les gens veulent des téléphones qu’ils peuvent réparer eux-mêmes. Les constructeurs, notamment ceux derrière les meilleurs smartphones, ne sont pas encore en capacité de satisfaire pleinement cette demande. Leur principal souci est de proposer un appareil performant et à la pointe de la technologie. Cela fait que les téléphones possèdent une architecture complexe. Pour démonter les composants et les remettre en place, il faut avoir les compétences indispensables.

L’équipe iFixit veut changer ce contexte en proposant des appareils dont la réparation est à la portée de tout le monde. Celle-ci veut collaborer avec les constructeurs qui ont la même perspective. D’où ce partenariat avec la marque iconique Nokia.

Nokia G22 : le smartphone facilement réparable à la maison

iFixit fournit les outils pour réparer soi-même le Nokia G22.

Le Nokia G22 ne propose que deux options de couleur : le gris météore et le bleu lagon. Ce smartphone facilement réparable possède un dos amovible en plastique provenant totalement du recyclage. Sa particularité est que les utilisateurs peuvent acheter des composants neufs pour les monter eux-mêmes. Les pièces de rechange sont principalement des écrans, des batteries, des boîtiers et des connecteurs. Notez aussi que les pièces de remplacement s’achètent sur le site web de iFixit.

D’autre part, les pièces de rechange sont fournies avec des outils appropriés. Ces derniers peuvent être une petite pince, un tournevis à la bonne taille ou une ventouse. iFixit met aussi à la disposition des utilisateurs des tutoriels en ligne sur le montage des composants et l’utilisation des outils fournis. Notez que les outils sont en Delrin. Il s’agit d’un thermoplastique rigide et léger beaucoup utilisé dans l’industrie de l’électronique.

Ce ne sont effectivement pas des pièces de rechange fournies avec des outils qui font du G22 un smartphone facilement réparable. Contrairement aux autres terminaux disponibles dans le commerce, le nouveau téléphone de Nokia possède une architecture interne simplifiée. Ce qui facilite alors le travail de démontage et d’assemblage pour les novices.

Une durabilité exceptionnelle pour le Nokia G22

Les téléphones Nokia ont a construit la réputation de l’iconique marque finlandaise avec des appareils robustes et durables. Rappelons que la culture populaire se souvient du Nokia 3310 comme le téléphone le plus résistant jamais construit. Le G22 retranscrit bien l’esprit Nokia. Le modèle bénéficie d’une conception robuste et fonctionne avec une robuste batterie de 5050 mAh. Son fabricant annonce une autonomie de 3 jours avec une utilisation raisonnable. Le smartphone facilement réparable a été conçu pour résister à l’épreuve du temps.

Espérant que les iPhone et autre Samsung Galaxy suivent ses pas.