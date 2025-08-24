TCL à l’IFA 2025 : technologies de demain à découvrir !

TCL dévoile à l’IFA 2025 ses innovations de pointe. Tout y est : sport, technologie et intelligence artificielle pour redéfinir le quotidien.

TCL, géant mondial de l’électronique grand public, prépare un coup d’éclat à l’IFA 2025 de Berlin, du 5 au 9 septembre 2025. Leader des téléviseurs Mini LED et ultra-larges, la marque chinoise entend conjuguer esprit olympique et innovations technologiques. Dans un stand pensé comme une expérience immersive, TCL dévoilera ses dernières avancées en matière d’écrans, d’intelligence artificielle et de solutions pour la maison connectée.

Des écrans toujours plus immersifs

TCL mise sur l’innovation visuelle pour séduire le grand public et les professionnels présents à Berlin. Les visiteurs pourront découvrir les tout derniers écrans QD-Mini LED ultra-larges, qui confirment la stratégie du groupe de dominer le segment premium du marché des téléviseurs. À cela s’ajoute la technologie NXTPAPER, conçue pour améliorer le confort visuel et réduire la fatigue oculaire. L’entreprise cherche ainsi à répondre à une demande croissante d’équipements adaptés à une consommation intensive de contenus, qu’il s’agisse de streaming, de gaming ou de travail hybride.

« Nous voulons offrir aux consommateurs une expérience visuelle sans compromis », souligne TCL. En pleine effervescence autour des écrans nouvelle génération, on assiste à une quête de performances visuelles toujours plus réalistes, dopée par la compétition entre fabricants asiatiques et l’essor de la 8K.

Quand l’IA s’invite dans l’électroménager

Au-delà de l’image, TCL entend transformer le quotidien grâce à des appareils électroménagers intelligents. Climatisation, réfrigérateurs ou lave-linge équipés d’IA seront mis en avant. Confort domestique et durabilité vont de pair. Cette orientation vers les “smart appliances” s’inscrit dans une dynamique globale : l’intégration de l’intelligence artificielle au cœur des foyers, avec la promesse d’optimiser la consommation d’énergie et de personnaliser l’expérience utilisateur.

TCL n’est pas seul sur ce créneau ! Cependant, son positionnement comme acteur transversal dans le domaine de l’image, la mobilité et la maison lui permet de proposer un écosystème cohérent. Cela pourrait séduire des consommateurs de plus en plus sensibles à la convergence entre efficacité énergétique et praticité au quotidien.

Une vision de l’avenir connectée et olympique

À l’IFA, TCL ne se limite pas à exposer des produits. Le constructeur met en scène sa vision d’un futur intelligent à travers des environnements immersifs. Les visiteurs pourront tester pour la première fois en Europe ses robots IA, explorer des solutions énergétiques domestiques ou encore découvrir TCL NXTHOME. Ce concept mêle design, connectivité et usages pratiques.

Cela illustre la volonté de l’entreprise de se positionner au-delà de la simple vente d’appareils. TCL se veut architecte d’un mode de vie connecté. Partenaire olympique mondial, la marque profite également de l’événement pour capitaliser sur l’élan des Jeux de Milan 2026. Une stratégie marketing qui confirme le rôle croissant des grands événements sportifs comme vitrine technologique.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

