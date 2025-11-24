Black Friday : Aqara brade ses produits, profitez-en !

Black Friday 2025 : Aqara propose jusqu’à 41 % de réduction sur ses objets connectés. Une aubaine pour moderniser son logement à moindre coût avec des solutions domotiques intelligentes.

Le Black Friday s’installe chez Aqara avec une série de promotions allant jusqu’à -41 % sur ses équipements de maison connectée. L’occasion de s’équiper de produits de sécurité, de gestion thermique ou d’automatisation de l’éclairage à des prix très compétitifs. Disponible jusqu’au 1er décembre 2025, ces offres concernent des produits de référence comme la serrure U200, le thermostat W600 ou encore le détecteur de fumée.

Des remises puissantes pour une maison plus sûre

À l’approche des fêtes, Aqara lance une offensive tarifaire sur ses produits de sécurité domestique. Parmi les plus plébiscités, la serrure connectée U200 passe à 159,99 €. C’est une baisse spectaculaire de 41 % par rapport à son tarif initial. Avec son système sans clé et ses options de gestion à distance, elle s’impose comme un choix fiable pour ceux qui souhaitent sécuriser leur porte d’entrée sans compromis sur le confort.

La sonnette Camera Hub G410 complète le dispositif. Dotée d’un système de vidéo en temps réel et d’un micro bidirectionnel, elle est proposée à 94,99 €. Le pack s’enrichit d’un multi-capteur de présence FP300. En promotion à 42,49 €, il est capable de détecter les moindres mouvements dans une pièce et d’un lot de capteurs d’ouverture pour portes et fenêtres. C’est essentiel pour une surveillance fine des accès.

Prévenir les incendies avant qu’ils ne surviennent

Aqara n’oublie pas la sécurité incendie, souvent négligée dans les maisons intelligentes. Le détecteur de fumée, en réduction à 33,74 €, s’intègre au système domotique pour déclencher instantanément des alertes sonores via les hubs Aqara. Une fonctionnalité précieuse pour garantir que l’alerte soit entendue dans toutes les pièces, y compris en pleine nuit.

Le Hub M3, au cœur de cet écosystème, voit également son prix baisser à 99,99 €. Il permet une coordination centralisée des appareils. Cela renforce l’efficacité du système d’alerte et la réactivité en cas d’anomalie.

Confort thermique et lumière pilotés intelligemment

En matière de confort thermique, le thermostat de radiateur W600 est l’un des produits phares de cette édition Black Friday. Associé à des capteurs de température et de présence, il ajuste automatiquement le chauffage selon l’occupation de la pièce ou l’ouverture des fenêtres allie confort et économies d’énergie. Son prix chute à 42,49 €, un bon plan pour affronter l’hiver sans surconsommer.

Aqara propose des solutions simples pour automatiser la lumière. Puisque le capteur de présence est relié à un interrupteur intelligent ou à une ampoule LED T2, les utilisateurs peuvent créer une ambiance adaptée à tout moment de la journée. Même les volets roulants motorisés peuvent s’ajuster pour optimiser l’entrée de lumière naturelle, sans intervention manuelle.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn