Les nouveautés Aqara pour une maison plus intelligente

À l’IFA 2025, Aqara a dévoilé ses nouveautés maison intelligente. Caméras, hub et IA : la sécurité domestique entre dans une nouvelle ère.

L’IFA 2025, clôturée le 9 septembre à Berlin, a été l’occasion pour Aqara de présenter une salve de nouveautés dans l’univers de la maison connectée. La marque, reconnue comme un pionnier mondial de l’IoT, a levé le voile sur des solutions innovantes. Capteurs intelligents, intelligence artificielle et interopérabilité Matter, la marque allie sécurité, confort et efficacité énergétique.

Sécurité : des caméras et hubs plus intelligents

La sécurité domestique reste un pilier de la stratégie Aqara. La nouvelle caméra Aqara de porte G400, filaire et certifiée IP65, se distingue par son capteur 2K grand angle et ses options d’alimentation multiples. Compatible avec Apple Home, Alexa ou encore SmartThings, elle intègre une reconnaissance IA capable d’identifier visages, colis, véhicules et animaux. « Chez Aqara, nous considérons l’intelligence spatiale comme la prochaine grande révolution de la maison connectée », explique Cathy You, Vice-Présidente Senior du Développement International.

La firme a également levé le voile sur deux prototypes : la caméra extérieure à batterie G510, dotée d’un panneau solaire et d’une résolution 2,5K, ainsi que la Home Station M410. C’est un véritable hub de sécurité conçu pour stocker en continu les flux vidéo et servir de concentrateur Matter. Une orientation qui traduit l’importance croissante de la protection proactive dans l’écosystème smart home.

Énergie : efficacité et compatibilité Matter

Puisque la sobriété énergétique s’impose comme une tendance lourde, Aqara a mis en avant son thermostat de radiateur W600. Compatible Thread et Zigbee, il double son autonomie et prend en charge un large éventail de vannes pour une une intégration aisée dans les foyers européens. Autre atout : la possibilité de programmer des scénarios précis ou d’interagir via assistants vocaux.

En parallèle, la gamme H2 s’élargit avec des prises murales et intelligentes adaptées aux standards européens et britanniques. Elle intègre suivi de consommation et automatisations déclenchées par le niveau d’énergie. La prise extérieure certifiée IP44 et la multiprise H2 en prototype témoignent de la volonté d’Aqara d’investir l’ensemble des usages quotidiens. L’interopérabilité Matter assure par ailleurs une pérennité technologique. C’est un argument clé face à une fragmentation encore présente dans le secteur de la maison intelligente.

Plateformes : Aqara Home et HomeGuardian montent en puissance

Les nouveautés ne s’arrêtent pas au matériel. La plateforme Aqara Home franchit un cap avec l’introduction du Soft Sensor. Il s’agit d’un capteur virtuel capable de déduire l’occupation d’une pièce via l’IA à partir de plusieurs données. Le moteur d’automatisation évolue en version 2.0 avec une logique conditionnelle plus fine et la possibilité de contrôler plusieurs appareils simultanément.

Quant au contrôle local, il assure une continuité même en cas de panne réseau. HomeGuardian, de son côté, muscle son offre cloud avec détection IA avancée, recherche vidéo en langage naturel et notifications enrichies. Son plus ? Une capture d’écran en temps réel. Ces évolutions traduisent une convergence entre IA embarquée et services cloud, conçue pour rendre la maison non seulement connectée mais véritablement proactive.

