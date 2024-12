J’ai testé l’Aqara Hub G3 ! Une solution qui se veut innovante pour la sécurité domestique

Bienvenue dans ce test détaillé. Je vous ferai part de mon avis personnel après avoir utilisé l’Aqara Hub G3. Mon objectif est de vous fournir une vue d’ensemble claire, précise et informée.

Le monde des objets connectés pour la maison ne cesse d’évoluer, et Aqara, membre de l’écosystème Xiaomi et partenaire d’Apple, frappe fort avec son tout nouveau Hub G3. Plus qu’une simple caméra, cet appareil multifonction agit également comme un hub domotique. Il est capable de centraliser toute une gamme d’accessoires connectés. Détecteurs de mouvements, capteurs de température et d’humidité, prises intelligentes, détecteurs d’ouverture de portes… Tout peut être piloté à partir de ce nouvel outil. J’ai eu la chance de tester ce petit bijou de technologie, et ici, je vous livre mon avis complet sur ses fonctionnalités et ses points forts.

Caractéristiques techniques

Couleur : Blanche

: Blanche Dimensions : 123,4 × 85,1 × 67,8 mm

: 123,4 × 85,1 × 67,8 mm Résolution vidéo : 2K (2 304 × 1 296 p)

: 2K (2 304 × 1 296 p) Angle de vision : 110 °

: 110 ° Angle de rotation : Horizontal 340° ; vertical 45° (30° vers le haut, 15° vers le bas)

: Horizontal 340° ; vertical 45° (30° vers le haut, 15° vers le bas) Stockage local : Carte MicroSD jusqu’à 128 Go (non incluse)

: Carte MicroSD jusqu’à 128 Go (non incluse) Température de fonctionnement : -10 °C à 40 °C

: -10 °C à 40 °C Protocoles sans fil : Zigbee 3.0, Wi-Fi (2.4/5 GHz, compatible WPA3)

: Zigbee 3.0, Wi-Fi (2.4/5 GHz, compatible WPA3) Ports : USB-C

: USB-C Alimentation : Entrée 5 V = 2 A

: Entrée 5 V = 2 A Consommation maximale : 10 W

: 10 W Accessoires inclus : Manuel d’utilisation, adaptateur secteur, câble d’alimentation

Mes premières impressions sur l’Aqara Hub G3

Dès la prise en main de la caméra de surveillance, j’ai été séduit par son design. Avec sa finition blanche épurée, l’Aqara Hub G3 arbore un look élégant et moderne qui s’intègre parfaitement dans n’importe quel intérieur. De plus, il est super discret grâce à ses dimensions compactes. L’appareil a aussi un petit côté mignon irrésistible, notamment avec ses “yeux” fermés lorsque l’optique est cachée.

Côté fonctionnalités, la caméra impressionne avec sa capacité de rotation à 360°, idéale pour surveiller une pièce entière. Bien qu’elle dispose d’un pied fixe, un pas de vis de 6 mm permet de l’installer sur un support orientable. Ainsi, à première vue, ce produit semble à la fois esthétique et performant. Il m’inspire une certaine positivité qui me donne envie d’aller plus loin dans son utilisation !

La connectivité et l’intégration smart home

L’Aqara Hub G3 brille par sa connectivité et son intégration dans un écosystème de maison intelligente. Grâce à sa compatibilité avec Apple HomeKit, il s’intègre facilement à l’univers de la marque à la pomme, ce qui permet une gestion centralisée via l’application Maison. D’ailleurs, les utilisateurs Android ou ceux utilisant d’autres solutions ne sont pas en reste. Effectivement, l’appareil prend également en charge d’autres plateformes domotiques grâce à son hub Zigbee intégré.

En outre, la connectivité Wi-Fi, y compris la prise en charge du Wi-Fi 5 GHz, garantit une installation rapide et stable, facilitée par l’application Aqara. L’appairage, elle, se fait de manière intuitive via QR code. Ce dernier vous mène vers un guidage étape par étape pour autoriser les notifications et connecter la caméra au réseau.

En plus de ses fonctionnalités avancées comme la reconnaissance des gestes et le contrôle vocal, le hub intégré permet à la caméra d’interagir avec d’autres accessoires Aqara. Cela ouvre la porte à de nombreuses automatisations, comme allumer une lumière en fonction d’un geste détecté ou capturer une photo en cas d’ouverture de porte. Cependant, le protocole Zigbee du hub est limité aux produits de la marque Aqara, ce qui restreint son usage à cet écosystème.

Performance de surveillance et qualité d’image

Pendant mes tests, j’ai été particulièrement impressionné par la résolution 2K offerte par cette caméra de sécurité. Chaque détail est capturé avec précision, même en conditions de faible luminosité. Cette clarté est essentielle lorsqu’il s’agit d’identifier clairement des personnes ou des objets à distance. Elle renforce l’utilité de l’Aqara Hub G3 comme outil de sécurité domestique.

La capacité de surveillance à 360° est un autre atout majeur. La caméra pivote de manière fluide et silencieuse. Elle couvre toute la zone sans laisser d’angles morts. En activant la reconnaissance faciale et gestuelle, l’appareil devient encore plus intelligent. Il est alors en mesure de différencier les membres de la famille des intrus potentiels.

Cependant, quelques limitations méritent d’être soulignées. Lors des enregistrements vidéo, un léger bruit du moteur est perceptible, ce qui pourrait gêner dans des environnements très calmes. De plus, les segments vidéo sauvegardés après une détection d’activité sont limités à 12 secondes. Bien que cela soit utile pour un aperçu rapide, cela peut ne pas suffire à capturer l’intégralité d’un événement.

L’expérience d’utilisation et les fonctionnalités supplémentaires

L’installation de l’Aqara Hub G3 est un jeu d’enfant grâce aux instructions claires et à l’application intuitive fournie. Une fois configurée, la caméra offre plusieurs options de surveillance personnalisables. Vous pouvez notamment définir des zones spécifiques de détection de mouvement pour réduire les fausses alertes. Par ailleurs, l’appareil inclut des fonctions avancées telles que le suivi automatique des mouvements, où l’objectif suit automatiquement les déplacements dans son champ de vision. J’ai trouvé cette option très pratique pour garder un œil sur les enfants tout en étant occupé ailleurs dans la maison.

En outre, l’une des innovations majeures de l’Aqara Hub G3 est sa capacité de reconnaissance faciale et gestuelle. Durant mon essai, cette technologie a fait preuve d’une grande précision. Elle est capable de différencier les membres de la famille et d’enregistrer leurs apparitions à des heures précises. Cette fonctionnalité permet non seulement de renforcer la sécurité, mais aussi de personnaliser les interactions avec le système de surveillance.

La reconnaissance gestuelle permet également de contrôler certaines fonctions de la caméra simplement en faisant des gestes devant celle-ci. Toutefois, elle peut manquer de précision si elle est réalisée à plus de 3 à 4 mètres de distance ou sous un angle inapproprié. Bien que cette technologie ne soit pas encore parfaite, elle reste fiable dans la plupart des scénarios.

