Sécurisez votre porte avec la sonnette vidéo G410 d’Aqara

Aqara dévoile sa Doorbell Camera Hub G410. Cette sonnette connectée offre une sécurité avancée grâce à la reconnaissance faciale et à l’intégration domotique.

Aqara vient de lancer une nouvelle sonnette connectée, la Doorbell Camera Hub G410, qui combine des technologies avancées pour garantir la sécurité domestique. Cette caméra 2K de haute qualité offre une vision claire et un capteur de présence pour une détection fiable. Grâce à son intégration dans l’écosystème Matter, elle permet de connecter de nombreux appareils intelligents à la maison. Un choix idéal pour ceux qui recherchent à la fois innovation, flexibilité et performance dans leur système de sécurité domestique.

Une caméra intelligente pensée pour la sécurité sans compromis

Lancée mondialement, la Doorbell Camera Hub G410 d’Aqara ne se contente pas de filmer. Cette sonnette 2K intègre un capteur mmWave pour détecter précisément les présences, un objectif f/1.8 avec un champ ultra-large de 175° et une reconnaissance faciale locale. Elle fonctionne sans cloud ni abonnement obligatoire. C’est l’un des rares modèles à pouvoir déclencher des automatisations grâce à cette reconnaissance, via les plateformes tierces compatibles Matter. Un positionnement qui en dit long sur l’ambition de l’entreprise chinoise, pionnière sur l’Internet des objets. L’IA n’est plus ici un simple argument marketing : elle se met réellement au service de la sécurité domestique.

Un hub domotique multi-protocoles, discret mais puissant

Au-delà de la fonction caméra, la G410 joue aussi le rôle de chef d’orchestre pour la maison connectée. Compatible avec Thread, Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi bi-bande et surtout avec Matter, elle fait office de passerelle centrale pour plus de 50 types d’appareils. Elle prend en charge aussi bien des produits Aqara que d’autres marques compatibles, allant des capteurs aux bornes de recharge pour voitures électriques. Pour les utilisateurs avancés, la compatibilité RTSP, Home Assistant ou encore les NVR comme Frigate ou Blue Iris ouvre des perspectives de personnalisation poussées. Un atout pour les écosystèmes déjà en place, souvent fragmentés.

Stockage flexible et autonomie adaptée à tous les foyers

La G410 se distingue aussi par la souplesse de ses options de stockage. Entre microSD jusqu’à 512 Go logée en intérieur, cloud Aqara chiffré ou iCloud via HomeKit Secure Video, chaque profil d’utilisateur trouve une solution adaptée. Même les NAS peuvent être utilisés pour les plus exigeants. Côté énergie, Aqara a pensé à tout : la sonnette fonctionne aussi bien sur piles (jusqu’à 5 mois) que raccordée à une alimentation continue pour de l’enregistrement 24/7. Une polyvalence rare sur ce segment de marché.

