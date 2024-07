Test de la Smart Lock U200 : La première serrure d’Aqara à être commercialisée officiellement en Europe

Aqara, un acteur majeur dans le domaine de la domotique, enrichit son offre avec la nouvelle Smart Lock U200, une serrure connectée innovante. Quelles sont ses fonctionnalités ? Est-elle vraiment si différente par rapport à ses concurrents ? Représente-t-elle une solution efficace pour sécuriser votre maison ? Découvrons ensemble toutes ses caractéristiques !

Aujourd'hui, de nombreuses solutions technologiques sont proposées pour vous permettre d'ouvrir votre porte sans avoir à la toucher. Vous n'avez qu'à vous servir de votre téléphone ou d'un code PIN, que vous pouvez utiliser même à distance. La Smart Lock U200 fait justement partie de ces dispositifs innovants. Conçue pour s'installer facilement sur le barillet existant, elle-même la simplicité du rétrofit à une technologie avancée. Une chose est certaine : cette serrure connectée semble extrêmement prometteuse. Cependant, est-elle réellement aussi performante en pratique ? Nous avons effectué un test et vous livrons notre verdict.

Caractéristiques techniques

Dimensions de la pavée numérique : 42,7 × 33 × 146 mm

Dimensions de la serrure connectée : 62,3 × 60,6 × 152,5 mm

Alimentation de la serrure connectée : par batterie Li-ion rechargeable de 7,4V ou par 4 piles LR6 de 1,5V

Fonctionnement du clavier : avec 4 piles LR3 AAA de 1,5V ou via une entrée filaire de 12V-24V AC 0,5A 50/60Hz ou 12V-24V DC 0,5A

Indice de protection : IPX5

Le design de la Smart Lock U200 d'Aqara

La Smart Lock U200 de la marque Aqara se distingue par son design élégant et ses finitions soignées. Disponible en noir mat et argent, elle apporte une touche moderne et sobre à n'importe quelle porte. Avec ses dimensions de 6,23 cm de largeur, 6,06 cm d'épaisseur et 15,3 cm de longueur, elle s'intègre harmonieusement dans différents environnements sans être encombrante. Cette serrure connectée se compose de deux principaux modules : un à fixer en intérieur sur le barillet existant et un autre à installer en extérieur. Celui destiné à résister aux intempéries dispose d'un indice de protection IPX5, signifiant qu'il peut parfaitement fonctionner sous la pluie. Il est également équipé d'un clavier sans fil et peut être alimenté par des piles ou par le câble de la sonnette existante.

Les matériaux utilisés, bien que majoritairement en plastique, offrent une qualité et une robustesse satisfaisantes. Ils renforcent l'impression de solidité et de fiabilité du produit. Concernant le packaging de la Smart Lock U200, il est complet et bien pensé. En ouvrant la boîte, on découvre une serrure soigneusement emballée accompagnée de nombreux accessoires, dont :

un module à clavier ;

une batterie rechargeable ;

des piles pour le pavé numérique ;

divers outils de montage ;

des instructions claires.

Ainsi, le design global de la Smart Lock U200 allie esthétisme et fonctionnalité. Il s'agit d'une option attrayante pour ceux qui souhaitent sécuriser leur logement tout en conservant une allure élégante et moderne.

L'installation de la smart Lock U200 d'Aqara

L'installation de la Smart Lock U200 d'Aqara est simple et rapide, nécessitant seulement quelques outils de base. Pour commencer, fixez la plaque de montage sur votre verrou en serrant les trois écrous fournis avec la clé Allen incluse. Ensuite, insérez votre clé dans le cylindre et assemblez la serrure connectée à la base à l'aide des petites vis noires et d'un tournevis. Une fois cette étape terminée, retirez le couvercle de la Smart Lock U200 et insérez la batterie rechargeable dans l'emplacement prévu.

Pour la configuration, installez l'application Aqara Home sur votre smartphone, créez un compte, puis cliquez sur « Ajouter un accessoire ». Dans la rubrique « Serrure de porte », sélectionnez la Smart Lock U200. Scannez le QR code situé à l'intérieur de la serrure pour la connecter à l'application. L'appareillage se fait automatiquement, et vous pouvez alors replacer le couvercle de la serrure.

Ensuite, il est temps de s'occuper du pavé numérique. Utilisez un outil pour abaisser le loquet à l'arrière, puis faites glisser la plaque de montage. Retirez l'autocollant au dos de cette dernière et fixez-la à l'extérieur de votre porte. Enlevez le couvercle du clavier et insérez les quatre piles AAA fournies. Puis, replacez le couvercle et installez le clavier sur sa plaque de montage en le faisant simplement coulisser.

Pour finaliser l'installation, retournez dans l'application Aqara Home, cliquez sur « Ajouter un utilisateur ». Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour créer votre code de sécurité. Vous n'avez qu'à suivre les instructions pour activer la Smart Lock U200. Ainsi, votre serrure connectée sera prête à sécuriser votre domicile de manière intelligente et efficace.

Les fonctionnalités de la Smart Lock U200 d'Aqara

La Smart Lock U200 propose une multitude de fonctionnalités innovantes pour renforcer la protection de votre maison. Grâce à l'application Aqara Home, vous pouvez configurer une cinquantaine d'utilisateurs, chacun pouvant enregistrer deux mots de passe, cinq empreintes digitales et deux cartes NFC. Vous avez également la possibilité de créer des clés d'accès temporaires, idéals pour les invités ou les locations Airbnb. Pour déverrouiller la porte, deux principales options s'offrent à vous :

via l'application Aqara Home , avec une commande vocale si la serrure est connectée à un assistant vocal compatible comme Alexa, Google Home ou Apple Home ;

, avec une commande vocale si la serrure est connectée à un assistant vocal compatible comme Alexa, Google Home ou Apple Home ; grâce au clavier Bluetooth intégré qui permet de taper un code, d'utiliser le lecteur d'empreintes digitales ou une carte NFC.

Pour renforcer la sécurité de votre domicile, Aqara a ajouté une fonctionnalité particulièrement intéressante à la Smart Lock U200. En effet, si dix tentatives d'ouverture incorrectes sont détectées, la serrure intelligente se bloque temporairement, nécessitant une clé physique pour être déverrouillée. De plus, une alarme intégrée se déclenche en cas de tentative d'arrachage du clavier. La serrure est également compatible avec Apple Home Keys, permettant aux utilisateurs d'iPhone et d'Apple Watch de déverrouiller la porte en approchant simplement leur appareil. Enfin, la Smart Lock U200 présente une impressionnante autonomie de six à huit mois par charge. Elle peut donc être considérée comme une solution complète et fiable pour la protection de votre domicile.

