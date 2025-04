Lucky Luke arrive bientôt en série, comment se passe le tournage ?

Disney+ et France Télévisions préparent une série Lucky Luke en ce moment. Voici ce qu’on sait sur le tournage, le casting et l’intrigue.

Le célèbre cow-boy solitaire fait son grand retour ! Disney+ et France Télévisions unissent leurs forces pour produire une série inédite sur Lucky Luke. Ils ont par ailleurs confié le rôle principal à Alban Lenoir. En tournage en Espagne, cette série annonce une revisite moderne et audacieuse des aventures de l’homme qui tire plus vite que son ombre.

Un tournage ambitieux et un casting exceptionnel

Le tournage de cette nouvelle adaptation a débuté en octobre 2024 en Espagne. Huit épisodes sont d’ailleurs en préparation. Prévu pour une diffusion en 2025, le projet marquera une collaboration essentielle entre la plateforme Disney+ et France Télévisions. Cette série Lucky Luke n’a rien laissé au hasard, comme le confirme Disney. Ils disent préparer une production « plus cinématographique que jamais ».

Le tournage de la série live "Lucky Luke" avec Alban Lenoir vient de démarrer en Espagne. Première photo pic.twitter.com/ipzPBwOw4l — Jérôme Lachasse (@J_Lachasse) October 2, 2024

Pour incarner les personnages emblématiques, ils ont en outre réuni un casting de choix. En tête d’affiche, Alban Lenoir, connu pour ses rôles dans Antigang et Balle Perdue, prête ses traits à Lucky Luke. À ses côtés, Camille Chamoux, qui jouera Calamity Jane, ainsi que Jérôme Niel dans le rôle de Joe Dalton. Le castin de la série Lucky Luke comprend également Alice Taglioni (Charlie) et Billie Blain (Louise, un nouveau personnage). Enfin, nous y verrons Victor le Blond qui interprètera le rôle de Billy the Kid.

Une série moderne et fidèle à l’univers de Lucky Luke

Destinée à séduire les fans de tous âges, cette nouvelle version reste fidèle à l’esprit des bandes dessinées. Elle apporte en même temps une touche contemporaine. Créée par Disney+, la série Lucky Luke veut revisiter un des plus grands classiques de la culture populaire. Les décors et costumes recréent donc avec soin l’ambiance du Far West et y ajoutent des éléments visuels modernes.

Les scénaristes se sont par ailleurs attaqués à des thématiques actuelles. Bien sûr, ils maintiennent également l’humour subtil et décalé qui caractérise l’histoire originale. Ce projet vise à rendre hommage à l’œuvre de Morris en introduisant des intrigues dynamiques. Cette nouvelle série Lucky Luke comportera aussi des interactions enrichies entre les personnages. Avec des scènes filmées dans des paysages spectaculaires, chaque épisode sera un voyage palpitant dans l’univers de notre cow-boy favori.

