8 ans après la sortie du dernier Power Rangers, Disney+ s’attaque à une nouvelle série !

L’univers des Power Rangers revient bientôt sur Disney+ avec une nouvelle série live-action. Après plusieurs tentatives de reboot infructueuses, Hasbro mise sur une réinvention totale de la franchise. Avec Jonathan E. Steinberg et Dan Shotz aux commandes, cette nouvelle itération a tout pour redéfinir l’héritage des célèbres super-héros en armure.

Le retour attendu de la série Power Rangers sur Disney+

Depuis son acquisition par Hasbro en 2018, la franchise Power Rangers a connu plusieurs projets avortés. Je parle surtout d’un film reboot en 2017 ainsi que d’une tentative de série sur Netflix. Ces échecs n’ont cependant pas freiné la volonté du studio de redonner une seconde vie à cette saga culte. Avec l’implication de Disney+, ce remake bénéficie enfin d’une plateforme de diffusion à la hauteur de son ambition. À cela s’ajoute un public mondial, mais aussi un budget conséquent.

Cette nouvelle série Power Rangers sur Disney+ a un objectif clair. C’est de moderniser l’univers tout en conservant l’essence de la version originale des années 90. Hasbro veut en outre transformer Power Rangers en une franchise transmédiatique. Ils veulent faire la même chose qu’avec leurs autres licences phares comme Donjons & Dragons et Magic : The Gathering. Cette nouvelle approche laisse présager un univers étendu. On peut s’attendre à des déclinaisons en jeux vidéo, produits dérivés et autres contenus exclusifs.

Un casting et une intrigue encore mystérieux

Pour l’instant, on a encore peu de détails sur l’intrigue et le casting de cette nouvelle série Power Rangers de Disney+. En revanche, certaines rumeurs évoquent le retour de personnages emblématiques. Citons notamment Zordon, Rita Repulsa et bien sûr les célèbres Megazords. L’idée serait de s’inspirer du succès du spécial Netflix Mighty Morphin Power Rangers : Once & Always. Ce dernier a su capter l’attention des fans grâce à une approche nostalgique et respectueuse de l’œuvre originale.

La nouvelle série Power Rangers profitera en outre de la popularité de Disney+ et de son expertise en matière d’adaptation de franchises cultes. Elle pourrait ainsi enfin offrir aux Power Rangers la renaissance qu’ils méritent. On verra bien si cette version à venir saura convaincre à la fois les anciens fans et les nouveaux spectateurs. En tout cas, l’aventure ne fait que commencer. Le célèbre cri de guerre « Go Go Power Rangers ! » pourrait bien résonner à nouveau dans les foyers du monde entier !

