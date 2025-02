Netflix prépare une série live-action Donjons et Dragons : les détails

Préparez-vous à plonger dans un monde de magie et de batailles épiques ! Netflix reprend le flambeau et adapte Donjons et Dragons en série live-action.

Après l’échec du projet initial chez Paramount+, le géant du streaming mise sur cet univers culte. Actuellement intitulée « The Forgotten Realms », cette nouvelle adaptation plongera les spectateurs dans un monde de fantasy immersif.

Paramount+ avait commandé une série, mais les changements stratégiques du studio et la vente du co-studio eOne par Hasbro ont mis fin au projet. Désormais, Hasbro Entertainment assure la production pour Netflix et semble déterminé à exploiter tout le potentiel de Donjons et Dragons sur petit écran.

Drew Crevello, un showrunner expérimenté aux commandes

Netflix confie la direction du projet à Drew Crevello. Il assurera plusieurs rôles : scénariste, producteur exécutif et showrunner. Il a déjà co-créé la série « WeCrashed » sur Apple TV+ et travaillé sur de grands films comme « X-Men : Le Commencement« et « Deadpool ». Son expertise en narration et en univers fantastiques sera un atout pour l’adaptation.

En parallèle, Shawn Levy et Dan Levine participeront à la production exécutive via leur société 21 Laps, en collaboration avec Netflix. Levy, déjà impliqué dans « Stranger Things », apporte son expérience des productions à grand spectacle.

Un univers culte adapté pour une nouvelle génération

Depuis sa création en 1974 par Gary Gygax et Dave Arneson, Donjons et Dragons a marqué l’histoire du jeu de rôle. Son univers immersif permet aux joueurs de créer des personnages et d’explorer des mondes remplis de mystères. Elfes, orcs, nains et autres créatures légendaires peuplent ces aventures où chaque décision influence le destin du héros.

Ce n’est pas la première fois que Donjons et Dragons est porté à l’écran. Une série animée a captivé les spectateurs dans les années 1980. Plus tard, une saga de films live-action a vu le jour en 2000, sans rencontrer un grand succès. Toutefois, le film « Donjons et Dragons : L’Honneur des Voleurs« , sorti en 2023, a changé la donne. Avec plus de 205 millions de dollars de recettes, il a redonné un second souffle à la franchise.

Netflix mise sur les Royaumes Oubliés

Avec ce projet, Netflix cherche à exploiter l’engouement croissant autour de Donjons et Dragons. Les Royaumes Oubliés (« The Forgotten Realms ») est l’un des décors les plus emblématiques du jeu. Il offre un cadre idéal pour une série épique. Ce monde regorge de magie, de héros charismatiques et d’intrigues captivantes. Cela pourrait séduire aussi bien les fans que les nouveaux spectateurs.

Netflix n’a pas encore dévoilé de date de sortie ni de détails supplémentaires. Toutefois, l’attente risque d’être longue pour les passionnés de fantasy. Une chose est sûre : l’univers de Donjons et Dragons n’a jamais été aussi proche d’une adaptation digne de son héritage.

