Les critiques ont complètement sous-estimé ces 5 films de bandes dessinées !

Les films que l’on a adapté des bandes dessinées ont pris une ampleur incroyable dans la culture populaire. Pourtant, les critiques ne parviennent pas toujours à apprécier ces œuvres à leur juste valeur. Voici cinq bons films de bandes dessinées qui, malgré des critiques mitigées, méritent d’être reconsidérés.

30 Jours de Nuit, parmi les bons films de bandes dessinées

D’habitude, on classe 30 Days of Night comme un film d’horreur que beaucoup ont sous-estimé. Le récit plonge le spectateur dans une ville d’Alaska qui subit une longue nuit polaire. Alors que les habitants se préparent à un mois sans lumière, des vampires surgissent et sèment le chaos. Avec un score critique de 51 % sur Rotten Tomatoes, le film propose une expérience terrifiante. Les critiques ont pointé des problèmes de rythme, mais cela occulte la tension palpable qui provient de l’environnement glacial.

Cowboys et Envahisseurs, une adaptation de BD négligée

Parmi les bons films de bandes dessinées à reconsidérer, on compte Cowboys & Aliens. Malgré son titre accrocheur et son score de 44 %, il mêle habilement western et science-fiction. Le film met en scène des extraterrestres attaquant un village du Far West. Les critiques se concentrent sur des changements de ton déconcertants. Elles négligent les performances charismatiques de Daniel Craig et Harrison Ford. Bien qu’il ne soit pas un chef-d’œuvre, il mérite d’être redécouvert pour son originalité et son humour.

Black Panther, un des bons films de bandes dessinées sous-estimés

Le public célèbre Black Panther pour son importance culturelle. Le film a obtenu un score critique de 96 %. Cela dit, ce statut ne doit pas occulter ses faiblesses. Si T’Challa est fascinant, le récit peut sembler prévisible, et certains effets spéciaux laissent à désirer. L’impact symbolique du film a influencé les critiques, ce qui a conduit à des évaluations plus indulgentes. Ce paradoxe souligne comment les téléspectateurs peuvent juger différemment les films porteurs de messages forts. Cela détourne l’attention des aspects techniques.

Shang-Chi, un voyage de découverte à reconsidérer

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux est un bon film de bande dessinée qui a reçu des éloges critiques avec un score de 91 %. Malheureusement, son succès ne se reflète pas toujours dans la cohérence de son récit. Le film oscille entre arts martiaux et affrontements CGI grandioses. Les critiques ont souvent été biaisées par l’importance de la représentation asiatique dans le MCU et cela a conduit à des évaluations plus positives. Malgré ses moments de bravoure, le film souffre d’une structure narrative inégale. Le personnage principal, quant à lui, manque parfois de charisme.

Thor : Amour et Tonnerre, une réception étonnante !

Je ne peux pas parler de bons films de bandes dessinées sans mentionner Thor : Love & Thunder ! Le long-métrage a suscité des critiques partagées et affiche un score de 63 %. Bien qu’il ait bénéficié d’une réception en demi-teinte, les critiques semblaient indulgentes. Je pense que la cause peut être la réputation de Taika Waititi. Le film présente Thor sous un jour comique. Cela dit, il s’appuie lourdement sur un humour maladroit et laisse peu de place à la profondeur. Alors que le film promettait une nouvelle approche, il a finalement déçu par son manque de substance et d’originalité.

