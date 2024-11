Loups-Garous sur Netflix : Déjà un 2ème volet ? Les acteurs lèvent le mystère !

Dans le film Loups-Garous, une famille perdue dans un jeu de société se retrouve transportée au Moyen Âge. Ce film a captivé les spectateurs grâce à son mélange d’humour et de suspense. Mais après avoir pris la tête du top 10 des films de Netflix, tout le monde se demande : aura-t-on droit à un Loups-Garous 2 ?

Un succès qui soulève des questions sur l’avenir du film

Depuis sa sortie sur Netflix, Les Loups-Garous de Thiercelieux est devenu un phénomène mondial. On y retrouve un casting de renom avec Franck Dubosc, Jean Reno et Suzanne Clément. Ce long-métrage a séduit un large public, bien au-delà des frontières françaises. Dès sa première semaine, le film a accumulé plus de 27 millions d’heures visionnées. Cela fait de Loups-Garous l’un des films français les plus populaires de l’année sur Netflix.

La comédie a même réussi à séduire un public international. Cette prouesse a consolidé sa place dans le cœur des abonnés de la célèbre plateforme. Ceci dit, après avoir cédé sa première place à Time Cut, la question qui brûle toutes les lèvres est : peut-on espérer une suite ?

La question concernant un film Loups-Garous 2 sur Netflix reste en suspens. Quant aux acteurs, ils semblent tous enthousiastes à l’idée de prolonger l’aventure. Franck Dubosc, bien qu’humoristique, reste ouvert à cette possibilité. C’est également le cas de Jean Reno, qui affirme qu’un bon scénario serait essentiel. Suzanne Clément, quant à elle, est déjà prête à recommencer. La décision finale revient malgré tout aux producteurs.

Loups-Garous 2 sur Netflix, qu’en pense le réalisateur ?

Le réalisateur François Uzan semble moins pressé de parler de suite. Il apprécie pleinement le succès de son film, mais préfère se concentrer sur l’instant présent. Selon lui, l’important est de célébrer ce « film unique » tout en encourageant les spectateurs à se lancer dans une partie de Loups-Garous chez eux.

Le village se réveille…



LOUPS-GAROUS, le film évènement adapté du jeu best-seller Les Loups-Garous de Thiercelieux, en 2024. pic.twitter.com/CAKU6VSTcC — Netflix France (@NetflixFR) January 30, 2024

Ainsi, un film Loups-Garous 2 pourrait bien voir le jour dans le futur sur Netflix, mais rien n’est certain. Pour l’heure, Uzan préfère profiter de cette reconnaissance avant de se projeter dans l’avenir. Ce suspense crée un véritable mystère autour de l’évolution du film. Il laisse place à de nombreuses spéculations quant à une possible continuation de l’histoire.

