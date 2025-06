Les Yeux du Cœur : découvrez comment l’amour survit à la mort dans ce film Netflix éblouissant !

« Les Yeux du Cœur » est le nouveau film Netflix qui divise les spectateurs. De quoi parle ce drame romantique argentin ?

Netflix vient de sortir Les Yeux du Cœur, un film de Marcos Carnevale. Après une greffe du cœur, Manuel sent sa personnalité changer. En enquêtant sur son donneur, il rencontre ensuite sa veuve, Vale, et sa communauté. Avec son mélange de romance, drame familial et questionnements existentiels, ce film de 89 minutes a divisé les spectateurs.

Une intrigue qui joue sur l’émotion et le mystère

L’histoire suit Juan Manuel, un homme d’affaires superficiel. Il reçoit le cœur de Pedro, un père humble et aimant. Alors que son monde se retrouve transformé, le protagoniste de Les Yeux du Cœur enquête sur son donneur et tombe amoureux de sa veuve, Vale. Ces changements post-greffe le poussent à découvrir la vie de celui qui lui a donné une seconde chance.

Le concept de ce film dispo sur Netflix rappelle en outre des œuvres comme « Thanks For The Memories » de Cecilia Ahern. Il explore l’idée que les organes transplantés peuvent transmettre plus que de simples fonctions biologiques. Le film Les Yeux du Cœur mise sur cette part de mystère pour créer une connexion émotionnelle entre les personnages et le spectateur.

La relation qui se développe entre Manuel et Vale forme le cœur émotionnel du récit. Elle questionne les liens invisibles qui peuvent unir des inconnus. On se pose également des questions sur la façon dont le deuil peut paradoxalement ouvrir à l’amour.

Des critiques mitigées pour Les Yeux du Cœur

Malheureusement, la réception critique s’avère décevante. Certains pointent notamment un manque d’émotion flagrant : « ce film n’a pas même une once d’émotion ». Elles reprochent aux personnages de manquer de profondeur et d’authenticité dans leurs réactions face aux épreuves.

L’absence d’alchimie entre les acteurs principaux de Les Yeux du Cœur pose également problème. Les retours disent qu’« il n’y a aucune alchimie et aucune raison pour cette femme de tomber amoureuse de cet homme ». Pourtant, ce film Netflix est censé contenir de la romance. Cette faiblesse narrative nuit considérablement à la crédibilité de l’histoire d’amour centrale.

Le rythme et la construction scénaristique sont également critiqués. Certains observateurs notent que « Les Yeux du Cœur devient un film sur le deuil sans douleur, une greffe sans rejet, une dérive sans crainte”. Ils suggèrent que le film évite les véritables enjeux émotionnels de son propre sujet. Pour les amateurs de drames romantiques en quête d’authenticité, ce Netflix original risque de décevoir malgré ses ambitions louables.

