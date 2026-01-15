Quelles sont les règles et le but du Culling Game dans Jujutsu Kaisen ?

Plongez dans le tournoi le plus mortel de l’année ! Le Culling Game de Jujutsu Kaisen n’est pas un simple affrontement : c’est une arène aux règles complexes où chaque point compte pour la survie.

Entre territoires, joueurs et pouvoirs uniques, comprendre son mécanisme est crucial pour suivre Yuji et ses alliés. Prêt à décrypter les règles de ce jeu impitoyable ? L’explication démarre maintenant.

Jujutsu Kaisen Saison 3 : les règles impitoyables du Culling Game décryptées

La saison 3 de Jujutsu Kaisen vient de débuter, et avec elle, le plan machiavélique de Kenjaku entre dans sa phase active : le Culling Game. Ce « jeu » de survie à l’échelle nationale a pour objectif inavoué d’« optimiser » l’énergie maudite en utilisant la barrière de Tengen. Alors que les intentions finales du cerveau voleur restent mystérieuses, les règles de cette bataille royale, brièvement évoquées dans le premier épisode, sont déjà en vigueur. Entre colonies, points et conditions mortelles, voici tout ce qu’il faut savoir pour ne pas perdre la tête dans ce tournoi impitoyable.

Pourquoi tous les joueurs doivent-ils rejoindre une « colonie » ?

Les participants, appelés Players, sont tous les sorciers réveillés et les personnes marquées par Kenjaku (comme les vaisseaux ou ceux dont il a modifié le cerveau). Dix colonies ont été établies à travers le Japon, chacune isolée par une barrière. La règle numéro 1 est simple mais impérative : dans les 19 jours suivant leur réveil (survenu dans la nuit du 31 octobre), tout possesseur d’une technique maudite doit se rendre dans une colonie de son choix et s’engager à participer au Culling Game. Même la sœur de Megumi, Tsumiki, est concernée. Seule Hokkaido est épargnée, en raison de la barrière de Tengen.

Que risque-t-on de refuser de jouer ?

Les règles du Culling Game ne sont pas des suggestions. La sanction pour avoir manqué le délai des 19 jours est radicale : le retrait de la technique maudite. Cela peut sembler anodin pour un nouveau sorcier, mais une technique est liée à l’âme et au cerveau de son utilisateur. La manipuler ou la supprimer entraîne des dégâts irréparables, menant invariablement à la mort. La règle 2 ne laisse aucune échappatoire : quiconque enfreint la première règle se voit dépouillé de son pouvoir, et donc condamné.

Une simple visite dans une colonie vous transforme-t-elle en joueur ?

Absolument. C’est le piège subtil de la règle 3. Toute personne non-joueuse qui franchit la barrière d’une colonie de son plein gré est automatiquement considérée comme un Player ayant accepté de participer. Les civils déjà présents lors de l’établissement de la barrière peuvent partir, mais ceux qui y entrent par curiosité ou inadvertance se retrouvent piégés. Ils deviennent alors des cibles valant des points et contribuent, par leur présence, à renforcer l’énergie maudite dans la barrière. Une simple balade peut devenir un arrêt de mort.

Le Culling Game est essentiellement un système de points macabre. Chaque joueur reçoit un shikigami messager qui lui indique son score. La règle 4 est brutale : tuer un autre joueur rapporte des points. Cette lutte sans pitié transforme chaque colonie en arène de battle royale, où d’anciens sorciers ressuscités par Kenjaku croisent le fer avec les nouveaux réveillés. La stratégie devient cruciale, car il ne s’agit pas seulement de force brute, mais de survie et d’accumulation.

Toutes les vies ont-elles la même valeur aux yeux de Kenjaku ?

Pas du tout, et c’est ce qui révèle la cruauté du maître du jeu. La règle 5 établit une hiérarchie glaçante : fondamentalement, un sorcier vaut 5 points, tandis qu’un non-sorcier (civil piégé) n’en vaut qu’un. Cependant, le « maître du jeu » (un shikigami nommé Kogane) peut attribuer une valeur différente en fonction du « mérite » du joueur. Cela rend les scores imprévisibles et ajoute du suspense, mais cela divise aussi les participants entre ceux qui ne chassent que les sorciers et ceux qui n’hésitent pas à tuer des civils pour grappiller des points.

Peut-on ajouter ses propres règles pour s’en sortir ?

C’est l’une des mécaniques les plus cruciales et intéressantes du jeu. La règle 6 permet à un joueur de proposer une nouvelle condition au maître du jeu en dépensant 100 points (sans compter les points initiaux). C’est précisément l’espoir de Yuji et Megumi : ajouter une règle permettant à Tsumiki de quitter le jeu saine et sauve. Mais cette possibilité a ses limites, définies par la règle 7.

Y a-t-il des restrictions aux nouvelles règles que l’on peut proposer ?

Le maître du jeu, Kogane, doit approuver toute nouvelle règle. Cependant, il ne peut pas refuser une proposition sauf si celle-ci entrave significativement la continuation du Culling Game. Autrement dit, on ne peut pas proposer « la fin immédiate du jeu ». Les joueurs doivent donc faire preuve d’astuce pour formuler des conditions qui les avantagent sans menacer l’existence du jeu lui-même. Une porte étroite, mais une porte tout de même.

La pression temporelle est constante. La règle 8 impose un second délai de 19 jours. Après être entré dans le jeu ou après avoir reçu des points, un joueur doit causer un changement dans son score (c’est-à-dire tuer quelqu’un) dans les 19 jours, sous peine de se voir retirer sa technique. Cette règle empêche toute stratégie de cache-cache passive et force même les réticents à devenir des chasseurs. Elle place également les sorciers du Lycée Jujutsu dans une position difficile : leur seul moyen d’aider des innocents comme Tsumiki est d’ajouter une règle qui permette leur retrait, avant que l’horloge implacable n’ait raison d’eux.

Le Culling Game se présente donc comme un piège parfait, mélangeant des règles de jeu vidéo à une cruauté calculée. Chaque décision, chaque mouvement et chaque alliance auront un poids mortel. Pour Yuji, Megumi et leurs alliés, comprendre et exploiter ces règles ne sera pas un avantage, mais une condition sine qua non pour survivre et, peut-être, sauver ceux qu’ils aiment. La chasse est ouverte.

