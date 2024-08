Jujutsu Kaisen : avant que le manga ne se termine, il doit résoudre ces nombreuses intrigues

Alors que la fin de Jujutsu Kaisen s'approche à grand pas, beaucoup d'intrigues sont encore en suspens. Revenons ensemble sur ces événements qui ont besoin d'être achevés avant le clap de fin !

Cela fait 6 ans que les geeks adeptes de manga et les Otaku en tout genre ont été bercé par Jujutsu Kaisen. Ses combats spectaculaires, ses personnages complexes et ses intrigues qui tiennent tout le monde en haleine ont contribué à sa popularité. Il faut croire que la série a su séduire le public, et cela à travers le monde.

Le petit hic, un gros plus précisément, c'est que plusieurs questions restent encore en suspens alors que nous nous approchons de la fin de la série. Cette situation laisse les fans expectative, se demandant si après toutes ces années, leurs questions demeureront sans réponse. Découvrons ensemble ces intrigues qui ont besoin d'un dénouement avant que Jujutsu Kaisen ne tire sa révérence dès le 30 septembre prochain !

Jujutsu Kaisen : les intrigues de Ryomen Sukuna

L'un des aspects les plus intrigants de Jujutsu Kaisen est sans aucun doute la relation entre Yuji Itadori et Ryomen Sukuna. Bien que nous en sachions beaucoup plus sur ce dernier qu'au début de la série, plusieurs zones d'ombre demeurent. Quel est le véritable objectif de Sukuna ? Est-il simplement une force destructrice, ou cache-t-il des motivations plus complexes ?

Entre temps, nous nous demandons comment Yuji pourra-t-il se libérer de l'emprise de ce démon antique, ou est-il destiné à se sacrifier pour sauver le monde ? Autant des questions qui ont besoin de réponses pour rendre la fin de l'histoire cohérente surtout auprès des fans de longue date !

Le futur de Megumi Fushiguro

Parmi les personnages centraux dans les intrigues de Jujutsu Kaisen, il faut certainement noter Megumi Fushiguro. Depuis le début, il a été présenté comme un sorcier exceptionnel avec un potentiel énorme. Cependant, il reste un personnage tourmenté par son passé et les attentes qui pèsent sur lui.

Alors que la série progresse, Megumi est de plus en plus confronté à des choix difficiles qui pourraient l'amener à se détourner de ses amis et de ses valeurs. Son destin reste incertain alors que la série semble toucher à sa fin. Les fans se demandent donc comment Gege Akutami apportera un dénouement digne de Megumi.

Gojo Satoru : l'une des intrigues qui a besoin de réponse

Gojo Satoru, le mentor de Yuji, est l'un des personnages les plus puissants et charismatiques de cette anime japonaise. Cependant, depuis son emprisonnement dans le « Prison Realm », le monde de l'anime été plongé dans le chaos. Beaucoup se demandent donc s'il va être libéré à temps pour influencer l'issue du conflit. Vienne s'ajouter à cela les questions autour de ses liens avec d'autres personnages tels que Suguru Geto.

L'issue final des intrigues dans Jujutsu Kaisen

Depuis ses débuts, les intrigues dans Jujutsu Kaisen se tournent autour de la guerre entre les sorciers et les fléaux. Alors que la série arrive à sa fin, ce conflit atteint son paroxysme. Nous avons pu découvrir tout au long des épisodes des alliances, des combats et des trahisons au style des Targaryen. Toutefois une question persiste : comment cette lutte acharnée va-t-elle se terminer ?

Les fans peuvent donc s'attendre à une fin explosive pour Jujutsu Kaisen. Ce final apportera toutes les réponses concernant les intrigues qui tournent autour de la série depuis ses débuts. Espérons toutefois que cet issu soit à la hauteur de toutes les attentes. En attendant, vous pouvez visionner les aventures de Yuji et ses compagnons d'infortunes sur Miru. Cette plateforme est dédiée aux animes et mangas pour les amoureux du genre !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.