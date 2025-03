Les puffs deviennent rechargeables !

Le saviez-vous ? Les puffs vont être prochainement interdites en France suite à une décision du gouvernement. Ces petites cigarettes électroniques jetables vont donc disparaître des rayons des boutiques de vapotage, mais une alternative, plus écologique, fait son apparition.

Qu’est-ce qu’une puff rechargeable ?

Adieu les puffs jetables ! Les puffs rechargeables reprennent le format compact et pratique des cigarettes électroniques jetables tout en intégrant un système de recharge. Fini les appareils qui finissent à la poubelle à chaque fois qu’ils sont vides, désormais il est possible de les recharger ! Si vous aviez peur de vous remettre à fumer parce que vous avez l’habitude des puffs, optez pour une puff rechargeable!

Contrairement aux versions jetables, ces dispositifs permettent de recharger leur batterie et, dans la plupart des cas, de remplir le réservoir d’e-liquide à l’aide de cartouches de recharge. Comme pour les e-liquides vendus en flacons, il existe tous types de saveurs pour les recharges de puffs, allant du classic qui imite le goût du tabac aux fruits ou encore à la menthe. Les cartouches de recharge se clipsent simplement sur la base de l’appareil et se jettent une fois vides. L’appareil, doté d’une batterie rechargeable, se branche à un câble USB pour être rechargé. Il est donc bien plus durable que les modèles jetables !

Quels sont les avantages des puffs rechargeables ?

Si les puffs jetables sont considérées comme extrêmement polluantes du fait que chacune comporte une pile qui est jetée au bout de quelques jours, les puffs rechargeables sont réutilisables durant des mois, voire des années, pour les versions qui se rechargent à l’aide de cartouches.

L’avantage principal des puffs rechargeables est de permettre aux fumeurs, et notamment aux gros fumeurs, d’être en mesure d’arrêter le tabac quand toutes les autres méthodes de sevrage tabagique ont échoué. En effet, il est primordial de tester d’abord l’arrêt du tabac via des moyens plus traditionnels comme les patchs et de ne recourir à la vape qu’en cas d’échecs multiples.

La vape reste bien moins dangereuse que le tabac puisqu’elle n’émet ni monoxyde de carbone ni de goudrons, mais ses effets sur le long terme sont encore mal connus d’un point de vue santé. C’est également pour cette raison que les cigarettes électroniques sont strictement interdites aux mineurs et qu’il est primordial de ne jamais vapoter si on ne fume pas.

Pour les gros fumeurs, il est possible d’acheter des modèles de puffs rechargeables au sel de nicotine, une substance qui a été conçue justement pour combler leurs besoins en nicotine. Cette forme de nicotine agit très rapidement et soulage les envies de fumer.

Les puffs rechargeables devraient remplacer les modèles jetables à court terme. Les autres modèles de cigarettes électroniques, notamment ceux comportant des pods ou des clearomiseurs et qui s’utilisent avec des flacons d’e-liquide pour les recharger, sont également toujours en vente libre en France.

