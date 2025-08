Plongée dans l’ombre : Les 6 meilleurs jeux d’assassinat en monde ouvert à découvrir

Vous avez toujours rêvé de planifier le crime parfait, de disparaître dans l’ombre après un coup d’éclat, ou simplement d’éliminer vos ennemis avec style ? Pas besoin de vous inscrire à une confrérie secrète (ni d’enfreindre la loi) : cette sélection des 6 meilleurs jeux d’assassinat est là pour ça !

Dans cet article, nous vous présentons les 6 meilleurs jeux en monde ouvert où l’art de l’assassinat devient un véritable spectacle. Entre gratte-ciels futuristes, jungles néon et châteaux féodaux, préparez vos lames, ajustez vos viseurs… et surtout, ne laissez aucune trace.

Dans un monde où les armes technologiques règnent, incarnez un personnage de Cyberpunk 2077 pour tuer. C’est l’un des meilleurs jeu d’assassinat du moment en monde ouvert. Ses multiples options de personnalisation en font un terrain idéal pour ceux qui veulent incarner un assassin furtif ou brutal.

Night City propose des dizaines de contrats impliquant l’élimination de cibles importantes. L’environnement cyberpunk est dense et il faut être furtif et planificateur pour la différence. Le camouflage optique et les pistolets silencieux constituent les outils parfaits pour les tueurs high-tech.

Mais il est aussi possible d’utiliser des katanas, les lames-mantes et l’interface Sandevistan permettent des éliminations éclairs pour une approche plus agressive. Les quickhacks comme Ping ou Cyberpsychose permettent même aux tueurs les plus talentueux d’accomplir leur mission sans avoir besoin de toucher physiquement leur cible.

Ghost of Tsushima, l’art de tuer au katana par excellence

Ensuite, si vous aimez le Japon, incarnez Jin Sakai en tant que samouraï respectueux du bushido, mais assassin par nécessité. Dans Ghost of Tsushima, les joueurs peuvent choisir d’abandonner le combat honorable au profit de la furtivité. Ils peuvent alors utiliser des bombes fumigènes, des fléchettes empoisonnées ou des kunai pour éliminer silencieusement leurs ennemis avant de disparaître dans la brume.

Le jeu exploite pleinement les possibilités offertes par ce monde ouvert où vous pouvez vous déplacer à votre guise de jour comme de nuit. Vous pouvez soit être un tueur silencieux et éliminer vos cibles discrètement tel un fantôme. Et vous pouvez vous déplacez sur les toits pour transformer l’île de Tsushima en un véritable terrain de chasse.

The Elder Scrolls V: Skyrim, tuer des monstres au moyen âge, c’est fun

Par la suite, partez à la chasse au dragon dans The Elder Scrolls V: Skyrim. Ce n’est pas de l’assassinat à proprement dit, mais c’est l’un des meilleurs jeu en mode monde ouvert. Par contre, abandonnez le système de chasse traditionnel même si trois archétypes principaux guident toujours le style de jeu du personnage.

Pourtant, comme de nombreux joueurs expérimentés le savent, la plupart des nouvelles parties finissent par voir le Dernier Dragonné adopter le style de l’archer furtif. C’est pas mal d’éliminer ses ennemis à distance avec un arc.

Le jeu abrite également la légendaire Confrérie Noire. C’est une guilde d’assassins qui propose aux tueurs à gage une intrigue captivante impliquant le meurtre de cibles importantes. Elle procure du matériel spécialisé et un flux inépuisable de quêtes pour remplir les poches de ceux qui tuent par appât du gain ou simple amour du meurtre. C’est barbare, mais c’est le jeu.

The Saboteur, un jeu d’élimination pour la liberté

Pour suivre, si vous aimez les jeux parlant de la Seconde Guerre Mondiale, dans le Paris occupé par les nazis, incarnez Sean Devlin. C’est un pilote de course devenu résistant et, par extension, assassin vu le contexte de l’histoire.

Le monde ouvert de ce jeu est à explorer. Puis, des déguisements, des sabotages et des éliminations furtives sont au programme. Bien que tout Paris soit accessible dès le départ, le joueur devra accomplir des meurtres discrets pour libérer la ville face à des forces ennemies écrasantes. Il est possible de les éliminer silencieusement, poser des explosifs ou de se fondre dans les zones restreintes en utilisant des uniformes volés pour mieux les atteindre.

Mécaniquement, The Saboteur n’est pas aussi beau côté graphisme para rapport aux jeux d’assassinat modernes mais il propose un cadre unique avec son esthétique en noir et blanc (qui s’éclaircit au fur et à mesure de la libération) et la liberté d’aborder les missions avec précision.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, un chef d’œuvre de furtivité

Le deuxième meilleur jeu d’assassinat de ce classement, c’est Metal Gear Solid. Il représente sans doute l’apogée du gameplay d’assassinat en monde ouvert dans un cadre moderne. Dans la peau de Venom Snake, les joueurs disposent d’une carte immense remplie d’ennemis et peuvent accomplir leurs objectifs comme ils l’entendent.

La plupart des missions impliquent d’éliminer un membre des forces d’occupation contre une récompense substantielle. Cela peut être fait par enlèvement, action brutale ou grâce à un arsenal sophistiqué de gadgets furtifs et de réflexes de prédateur.

Snake peut utiliser des leurres, des tranquillisants silencieux, des fusils de sniper, des bombes ou même appeler des frappes aériennes. Les missions récompensent la créativité et la furtivité. Et tuer une cible avant de s’exfiltrer sans avoir déclenché l’alarme procure une satisfaction sans égale. Signé Kojima, ce jeu est très intéressant car aucune mission d’assassinat ne se déroule de la même manière. Et rares sont les jeux offrant un tel contrôle sur l’exécution d’un contrat.

Assassin’s Creed, le meilleur jeu d’assassinat de tous les temps

Enfin, ce n’est pas surprenant, mais la saga Assassin’s Creed est le meilleur jeu d’assassinat en monde ouvert. La série s’est toujours efforcée de proposer un gameplay à la hauteur de son nom, offrant aux joueurs des outils comme la furtivité sociale et des lames secrètes pour abattre leurs cibles et servir la lumière depuis l’ombre.

En jeu, appréciez le design des personnages et celui des paysages. Apprenez l’histoire, planifiez vos fuites et disparaissez derrière un toit, c’est cela Assassin’s Creed. Les opus plus récents comme Odyssey et Valhalla s’orientent davantage vers l’action-RPG. Mais le meilleur, c’est sans doute Assassin’s Creed Revelation où le concept de tuer furtivement prend tout son sens.

