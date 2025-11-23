Les 10 meilleurs films d’action de Noël : notre sélection pour les fêtes

À l’heure où le chocolat chaud fumant et les guirlandes scintillent, une autre tradition, plus électrisante, nous appelle les films d’action de Noël ! Oubliez le calme plat, nous avons déniché pour vous des joyaux où les cadeaux explosent et les rennes mènent la poursuite.

Préparez le pop-corn, installez-vous bien et découvrez notre sélection punchy pour des fêtes 100% adrénaline. L’esprit de Noël n’a jamais été aussi trépidant.

1. Piège de Cristal – « Die Hard » (1988)

Bien que légèrement antérieur aux années 2000, aucun article sur le sujet ne saurait ignorer le film qui a défini le genre. « Die Hard » nous plonge dans le Nakatomi Plaza, où l’inspecteur John McClane affronte seul un groupe de terroristes sophistiqués lors de la soirée de Noël du personnel. Entre les balles qui sifflent et les explosions qui déchirent le silence de la nuit, c’est l’archétype parfait du film d’action qui utilise la période de Noël comme une toile de fond à la fois ironique et géniale pour un huis clos explosif.

2. Au revoir à jamais – « The Long Kiss Goodnight » (1996)

Autre classique des années 90, ce chef-d’œuvre de Renny Harlin mérite sa place pour son ambiance hivernale mordante. Geena Davis y incarne une mère de famille amnésique qui découvre qu’elle était autrefois une tueuse professionnelle. Alors que les souvenirs refont surface, son passé violent ressurgit en plein cœur des préparatifs de Noël. Cela mêle alors enquête haletante et scènes de combat épiques dans un décor de fin d’année glacial et dangereux. Ce film d’action de Noël est à voir !

3. Le Cellulaire – « Cellular » (2004)

Ensuite, un jeune homme reçoit un appel téléphonique désespéré d’une femme kidnappée. Il doit alors parcourir Los Angeles pour la sauver avant que sa ligne ne coupe. Se déroulant juste avant Noël, ce film d’action utilise l’urgence du compte à rebours et l’agitation des fêtes pour amplifier la tension. La course contre la montre de Chris Evans commence. Donc, c’est un véritable coup de fil adrénaline qui prouve que le plus beau cadeau est parfois une vie sauvée.

4. Les Chroniques de Noël – « The Christmas Chronicles » (2018)

Kurt Russell incarne un Santa Claus aussi charismatique que badass dans cette aventure familiale. Lorsque deux enfants font s’écraser son traîneau, ils doivent l’aider à sauver Noël. Ce film mélange avec brio la magie des fêtes et des scènes d’action surprenantes. Il y a une cascade en voiture à travers Chicago et une évasion spectaculaire d’un commissariat, le tout porté par un Père Noël qui n’a pas froid aux yeux.

5. Le Père Noel doit mourir – « Fatman » (2020)

Dans un registre résolument sombre et décalé, « Fatman » ou « Le Père Noel doit mourir » offre une relecture cynique du mythe. Mel Gibson y joue un Chris Cringle désabusé, dont l’atelier est en difficulté financière et qui accepte un contrat de l’armée. Parallèlement, un tueur à gages est engagé pour l’éliminer après avoir reçu un morceau de charbon. Ce film unique en son genre est un thriller d’action qui explore les conséquences violentes d’un Noël gâché.

6. La vengeance d’un père – « Silent Night » (2021)

Ce film de guerre ambitieux se déroule intégralement pendant la trêve de Noël de la Première Guerre mondiale. Il suit un groupe de soldats écossais et allemands qui fraternisent avant de devoir reprendre les armes. « Silent Night » n’est pas une comédie légère. C’est un film d’action et de drame intense qui utilise la période de Noël comme un poignant contrepoint à l’horreur et au chaos des combats, avec des scènes de bataille d’une brutalité saisissante.

7. Le Père Noël des bas-fonds – « Violent Night » (2022)

David Harbour endosse le costume rouge dans une comédie d’action ultra-violente et hilarante. Lors qu’une famille richissime est prise en otage par des mercenaires à Noël, c’est un Père Noël désenchanté, mais redoutablement efficace au combat, qui devient leur seul espoir. Entre coups de hache et répliques cinglantes, le film assume pleinement son concept absurde. C’est pour offrir un spectacle débridé qui vénère l’esprit de « Die Hard » tout en y ajoutant sa propre touche de magie noire. Et en 2025, une suite est annoncée.

8. L’Esprit de Noël contre les monstres – « The Mean One » (2022)

Parodie horrifique et audacieuse du « Grinch », ce film d’action-horreur transpose l’histoire dans un slasher sanglant. Après que sa famille ait été tuée par une créature verte le soir de Noël, une jeune femme retourne dans sa ville natale pour affronter le monstre. « The Mean One » est un ovni cinématographique qui combine l’esthétique des films de monstres avec une vengeance festive. Cela crée une expérience unique pour ceux qui cherchent une dose d’action terrifiante sous le sapin.

9. Trêve explosive – « The Enforcer » (2022)

Antonio Banderas incarne un videur d’un club de strip-tease. Il doit protéger une jeune fille des griffes d’un cartel de la drogue. Se déroulant durant la période de Noël à Miami, le film est un enchaînement de combats à mains nues, de courses-poursuites et de fusillades. L’ambiance des fêtes, avec ses lumières et ses décorations, sert de cadre paradoxal à cette descente violente dans les bas-fonds. Là, un homme trouve une forme de rédemption dans l’action pure.

10. Cartel sous le sapin – « Sicario: Day of the Soldado » (2018 – sorti en 2020 en France)

Bien que n’étant pas un « film de Noël » au sens traditionnel, son prologue crucial se déroule pendant la saison des fêtes. Une attaque terroriste est perpétrée via la frontière mexicaine lors de Noël. Elle pousse le gouvernement américain à relancer une guerre secrète contre les cartels. Cette entrée en matière crée une tension immédiate et ancre le film dans une réalité sombre. La magie de Noël est violemment brisée par les impératifs brutaux d’une guerre sans merci. Elle est menée par des agents prêts à tout.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn