Que va-t-il se passer dans The Family Plan 2 sur Apple TV+? Nos prédictions

Préparez le pop-corn ! Dan Morgan, l’ex-tueur repenti, va-t-il pouvoir retrouver sa tranquille vie de père de famille ? Tout semble compromis dans The Family Plan 2 sur Apple TV+.

Entre une nouvelle menace plus grinçante que jamais et une famille désormais dans le secret, les embrouilles s’annoncent explosives. Prédiction : des cascades au poil, des répliques cinglantes et un road-trip encore plus fou. La comédie d’action préférée d’Apple TV+ remet le couvert, et on dit déjà oui.

Mark Wahlberg et Michelle Monaghan : la famille Morgan repart à l’aventure pour Noël !

Mark Wahlberg et Michelle Monaghan se retrouvent pour des fêtes de fin d’année haute en couleur dans « The Family Plan 2 », la suite très attendue du succès d’Apple TV+. On y retrouve avec bonheur Wahlberg dans le rôle de Dan Morgan, cet ancien tueur d’élite converti en père de famille modèle, dont la tentative de vacances normales va une fois encore tourner à l’action pure.

Destination Londres pour des fêtes mouvementées

L’intrigue démarre lorsque Nina, la fille des Morgan interprétée par Zoe Colletti, annonce qu’elle reste étudier à Londres pour les fêtes. Qu’à cela ne tienne ! Dan décide de déplacer toute la tribu en Angleterre. Mais ses plans méticuleux vont rapidement prendre un coup de vieux avec l’apparition du charmant Omar (Reda Elazouar), le nouveau petit ami de sa fille. Le véritable cadeau surprise viendra cependant d’ailleurs…

Kit Harington, le méchant qui va tout bouleverser

C’est Kit Harington, star de « Game of Thrones« , qui incarne la mauvaise surprise de ce film de Noël. L’acteur endosse avec délectation le rôle d’un personnage trouble issu du passé de Dan, dévoilant des secrets bien gardés et mettant la famille en danger. « J’ai pensé aux méchants de ‘Die Hard' », confie-t-il, « ces antagonistes à la fois attachants et détestables ».

Action européenne au programme

Les spectateurs peuvent s’attendre à des séquences d’action spectaculaires tournées en conditions réelles. Au programme : un combat chorégraphié dans un bus touristique londonien en marche et une course-poursuite effrénée dans les rues pavées et les escaliers de Montmartre à Paris. De quoi mêler adroitement paysages européens et suspense.

Une famille qui grandit, des défis qui évoluent

Michelle Monaghan, mère de deux enfants dans la vraie vie, et Wahlberg, père de quatre, puisent dans leur expérience personnelle pour incarner ces parents confrontés aux défis de l’adolescence. « Je vais bientôt partir en vacances en famille », confie Wahlberg avec humour. « Je devrai faire le détective pour découvrir les secrets de mes enfants ! ». Rendez-vous le 21 novembre 2025 sur Apple TV+ pour cette aventure familiale qui promet d’allier action et émotion.

