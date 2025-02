Le système de lecteur audio web intégré à pCloud vient prouver qu’il n’est pas nécessaire de suivre des étapes complexes pour profiter de vos morceaux avec un service de stockage. Ici, vous trouverez les informations essentielles à connaître sur cette fonctionnalité et comment l’utiliser efficacement.

Profiter d’un lecteur audio web au sein même de service de stockage en ligne, voilà un atout promis par pCloud qui devrait changer la donne. Avec ce système, pas besoin de faire des efforts pour profiter de vos fichiers, car un simple clic suffit amplement.

Est-il possible de lire de la musique avec pCloud ?

Pour répondre le plus rapidement à cette question, Oui,il est tout à fait possible d’écouter ses musiques préférées sur pCloud, notamment grâce à un lecteur audio web intégré.

Ce système vous permet ainsi de lire vos fichiers audios entreposés dans votre système de stockage, sans avoir à télécharger préalablement les musiques en question. Un avantage certain et un réel gain de temps lorsque l’on pense aux efforts nécessaires pour profiter de vos musiques sur d’autres services.

Car oui, ce système de lecteur audio intégré n’est pas valable pour tous les services clouds. S’il est vrai que d’autres en disposent, cela peut parfois nécessiter un coût supplémentaire en tant qu’outil et fonctionnalité additionnelle.

Si vous pouvez tirer parti du lecteur audio web intégré de pCloud, il est nécessaire en premier lieu d’avoir des musiques qui y sont préalablement stockées.

Pour en profiter pleinement, la première étape consiste donc à entreposer des fichiers audio, ce qui peut également faire office de test. Par la suite, il vous suffit d’accéder à la page principale de l’outil et d’appuyer sur l’onglet audio en bas du lecteur. Une étape simple et accessible à tous, ne nécessitant aucune modification au préalable.À travers ce lecteur, il vous est ensuite possible d’ajouter des morceaux dans la liste de lecture. Vous pouvez ainsi créer une liste personnalisée avec seulement les morceaux qui vous intéressent le plus. Comme vous pouvez le voir, ce système de lecture audio est on-ne-peut accessible, et ce, même pour ceux qui n’ont jamais touché à un service de stockage de leurs vies.

