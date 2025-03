Le studio derrière l’anime de Shingeki no Kyojin dévoile sa nouvelle pépite : Moonrise

Netflix et WIT Studio (Spy x Family) s’apprêtent à frapper un grand coup avec l’anime Moonrise. C’est une série animée de science-fiction qui devrait sortir le 10 avril 2025. Entre batailles spatiales et quête de justice, l’histoire nous plonge dans un conflit inédit entre la Terre et la Lune. Porté par une équipe de légendes de l’animation, ce projet s’annonce déjà épique.

L’anime Moonrise, un conflit interstellaire haletant

L’histoire se déroule dans un futur proche où l’humanité vit sous le contrôle d’une intelligence artificielle mondiale : Sapientia. Cette dernière a instauré un système dans lequel on envoie les criminels et les déchets sur la Lune. Cela crée ainsi une fracture sociale et politique entre les deux astres. Ce déséquilibre mène à une révolte des habitants lunaires, déterminés à arracher leur indépendance.

Au cœur de cette lutte se trouve le personnage principal de l’anime Moonrise, Jacob « Jack » Shadow. Ce jeune soldat terrien cherche à venger la mort de sa famille. Celle-ci a péri au cours d’un attentat qu’a mené la résistance lunaire. Il s’est fait recruter comme éclaireur sur la Lune et découvre vite que la réalité du conflit est bien plus complexe que ce qu’on lui a fait croire. Son affrontement avec les rebelles le confronte ensuite à des vérités inattendues et remet en question sa loyauté.

Une production qui inclut des noms légendaires

Si l’anime Moonrise suscite autant d’attentes, c’est aussi grâce à l’équipe qui se cache derrière le projet. Le scénario se base en fait sur un roman de Tow Ubukata (Ghost in the Shell Arise, Psycho-Pass). Quant à la réalisation, ils l’ont confiée à Masashi Koizuka. Pour rappel, ce dernier est aux commandes des saisons 2 et 3 de Shingeki no Kyojin. D’autre part, WIT Studio, connu pour ses succès comme Vinland Saga et Spy x Family, assure l’animation.

L’autre point fort de l’anime Moonrise réside dans son design. Il est orchestré par Hiromu Arakawa, la célèbre mangaka de Fullmetal Alchemist. Son style unique va certainement donner vie à des personnages mémorables ainsi qu’à un univers visuel spectaculaire. On a également un casting vocal impressionnant et une bande-son signée Ryo Kawasaki (Fate/Grand Order, un des meilleurs RPG sur iOS). Tout est donc réuni pour en faire un événement incontournable du printemps 2025.

