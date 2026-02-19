Le plan secret de George Lucas pour Star Wars refait surface chez Lucasfilm

Et si la saga Skywalker ne s’arrêtait pas à neuf épisodes ? Des révélations récentes suggèrent que le plan original devenu secret de George Lucas pour Star Wars, qui comptait pas moins de 12 épisodes, pourrait bien refaire surface chez Lucasfilm .

Alors que le patron originel imaginait une fresque en quatre trilogies, Disney avait officiellement clos la saga après L’Ascension de Skywalker. Mais les projets actuels, notamment la trilogie de Simon Kinberg produite par Kathleen Kennedy, pourraient en fait correspondre aux épisodes X, XI et XII tant rêvés . Une nouvelle qui ravive la flamme des fans de la première heure.

Star Wars : vers une quatrième trilogie Skywalker ?

Lorsque George Lucas a imaginé l’univers de Star Wars pour la première fois, son plan initial comportait 12 épisodes. Si la saga Skywalker a bien couvert neuf films (les trois trilogies), le quatrième volet n’a jamais vu le jour. En 2018, Lucasfilm avait même officiellement enterré l’idée d’une suite à L’Ascension de Skywalker. Mais les récentes annonces du studio laissent penser que la donne a changé. Retour sur un revirement spectaculaire.

George Lucas voulait-il vraiment 12 épisodes ?

Dès 1976, Lucas envisageait quatre trilogies. Il confia d’ailleurs à Mark Hamill (Luke Skywalker) que commencer par l’épisode IV était un choix commercial : il pensait qu’il serait plus difficile de vendre des préquelles plus lentes aux studios. Ironie de l’histoire, les préquelles qu’il a finalement réalisées sont aussi riches en action que la trilogie originale. Les détails de cette quatrième trilogie n’ont jamais été dévoilés, mais les commentaires de Hamill et d’autres proches de Lucas évoquent une renaissance de l’Ordre Jedi.

Luke devait-il survivre jusqu’à l’épisode IX ?

Ironiquement, Lucas avait prévu que Luke apparaisse seulement en caméo dans l’épisode IX, en tant que mentor vieillissant formant de nouveaux Maîtres Jedi. Dans la timeline Disney, Luke meurt dans Les Derniers Jedi. Mais les séries Mandalorian ont en partie réhabilité cette image de vieux sage, se rapprochant du plan original de Lucas.

Rey va-t-elle vraiment revenir ?

Oui, et pas qu’un peu. George Nolfi planche sur un scénario qui verrait Daisy Ridley reprendre le rôle de Rey, désormais héritière spirituelle des Skywalker. Le film se déroulerait après les événements de l’épisode IX, ce qui en ferait logiquement un épisode X. Problème : Lucasfilm avait juré en 2018 que la saga Skywalker était terminée. Les récentes annonces semblent avoir fait voler cette promesse en éclats.

La trilogie de Simon Kinberg est-elle la suite tant attendue ?

Annoncée en novembre 2024, la trilogie de Simon Kinberg avance à grands pas. Kathleen Kennedy, alors encore à la tête de Lucasfilm, l’avait qualifiée de « nouvelle trilogie » lors d’une interview début 2026. Les commentaires de Kinberg, qui cite L’Empire contre-attaque comme source d’inspiration majeure, renforcent l’idée d’une continuité avec l’esprit des originaux. Il est fort probable que ces trois films deviennent officiellement les épisodes X, XI et XII.

La liste des projets Star Wars en développement

Pour y voir plus clair, voici les principaux films actuellement dans les tuyaux :

Rey Skywalker (titre provisoire) : réalisé par George Nolfi, avec Daisy Ridley. Suite directe de l’épisode IX.

: réalisé par George Nolfi, avec Daisy Ridley. Suite directe de l’épisode IX. Trilogie de Simon Kinberg : trois films, production assurée par Kathleen Kennedy. Probables épisodes X-XII.

: trois films, production assurée par Kathleen Kennedy. Probables épisodes X-XII. The Mandalorian and Grogu : réalisé par Jon Favreau. Prévu pour 2026.

: réalisé par Jon Favreau. Prévu pour 2026. Starfighter : réalisé par Shawn Levy et Ryan Gosling. Univers inédit, prévu pour 2027.

: réalisé par Shawn Levy et Ryan Gosling. Univers inédit, prévu pour 2027. Dawn of the Jedi : réalisé par James Mangold. Aux origines des Jedi.

Le départ de Kathleen Kennedy change-t-il la donne ?

Dave Filoni remplace Kathleen Kennedy à la présidence de Lucasfilm. Mais rassurez-vous, elle ne part pas complètement. Elle compte se consacrer à la production, et la priorité numéro un est la trilogie de Kinberg, dont elle supervise le développement. Elle a même précisé qu’un script pour le premier film était attendu en mars 2026. Les choses avancent, et vite.

Verdict : une nouvelle ère s’annonce ?

Tout porte à croire que Lucasfilm, sous l’impulsion de Kennedy et Filoni, prépare activement la suite de la saga Skywalker. Le retour de Rey, la trilogie de Kinberg, les déclarations des uns et des autres… Les pièces du puzzle s’assemblent. Reste à savoir si l’annonce officielle des épisodes X, XI et XII interviendra dans les prochains mois. Une certitude : l’univers Star Wars n’a pas fini de s’étendre.

