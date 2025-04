La télévision boostée à l’IA une nouveauté 2025 signée Samsung

Samsung Electronics a récemment annoncé le lancement de sa nouvelle gamme de télévision à intelligence artificielle (IA) pour 2025. Cela marque une étape importante dans l’évolution des écrans.

C’est lors d’Unbox & Discover 2025, un salon qui s’est tenu à Gangnam, Séoul, que la marque a exposé cette série de produits innovants. Cela va des modèles Neo QLED 8K et OLED aux téléviseurs ultra-larges et même un projecteur à focalisation ultra-courte, le « The Premier 5 ».

Une vision axée sur l’utilisateur

Yong Seok-woo, responsable du pôle écrans vidéo chez Samsung, a dit que cette nouvelle gamme rendra la vie quotidienne plus simple et agréable pour les utilisateurs. La marque veut «[…] offrir des expériences inédites qui dépassent les attentes des consommateurs ». Avec ce produit, Samsung espère transformer la manière dont les gens interagissent avec leurs appareils.

Une télévision Samsung avec IA

Samsung a mis en avant plusieurs fonctionnalités clés dans cette télévision comme AI Home, qui analyse l’environnement domestique. Cette fonctionnalité propose aussi des actions comme allumer le climatiseur lorsque la température monte ou activer le purificateur d’air en cas de mauvaise qualité de l’air.

Par conséquent, on a l’impression de faire face à un moniteur qu’à un simple écran. Mais ce n’est pas plus mal. De plus, l’assistant IA peut recommander des contenus en fonction des préférences de l’utilisateur. Et si vous aimez regarder des émissions étrangères, ce modèle peut fournir des sous-titres en temps réel dans la langue souhaitée.

Une expérience visuelle améliorée

L’optimisation de l’expérience visuelle est également au cœur de cette télévision Samsung avec IA. Grâce à des technologies avancées, ce modèle peut automatiquement améliorer la qualité des contenus à faible résolution.

Plus besoin de le faire sur ordinateur ou de regarder ce contenu sur un autre support. Cette option offre ainsi des détails plus précis et des couleurs éclatantes sans se fatiguer. Vous pouvez vous immerger plus facilement dedans.

Une gamme de TV Samsung élargie

En 2025 , Samsung a considérablement élargi sa gamme de télévisions à IA. Ils sont passés de 34 modèles en 2024 à 61 modèles cette année. Cela inclut des séries comme QLED et The Frame.

Les modèles OLED, quant à eux, s’étendent de 42 à 83 types. Tandis que la taille des téléviseurs ultra-larges a été augmentée avec l’ajout de nouveaux formats de 100 et 115 pouces.

Un projecteur innovant

Le « The Premier 5 » est un ajout notable à la gamme, car il introduit pour la première fois une interaction tactile dans l’industrie. Ce projecteur à triple laser peut projeter une image de 100 pouces même à une distance de 43 cm. Grâce à des accessoires, les utilisateurs peuvent transformer des surfaces comme des bureaux en écrans tactiles, permettant ainsi de jouer à des jeux et d’interagir de manière ludique.

L’art à portée de main

Le Samsung Art Store permet aussi aux utilisateurs d’accéder à environ 3 000 œuvres d’art en qualité 4K. Ce sera désormais disponible sur les modèles Neo QLED et QLED de 2025. Ce service d’abonnement offre une belle manière d’intégrer l’art dans le quotidien des passionnés qui ne peuvent pas se déplacer dans les salles d’exposition.

Enfin, pour faciliter l’installation, le nouveau modèle 2025 Neo QLED 8K et le « The Frame Pro » intègrent le Wireless One Connect Box. Cela permet de connecter le téléviseur sans les tracas des câbles encombrants.

