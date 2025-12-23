La Poste paralysée par une cyberattaque avant Noël : Pourquoi ? Aurez-vous vos colis cette année ?

À quelques jours de Noël, La Poste a été mise à l’arrêt par une cyberattaque de type DDoS (déni de service distribué). Mais comment une simple « inondation » de requêtes peut-elle paralyser un géant national ?

Et surtout, qui peut être la prochaine cible de ces attaques, qui visent moins à voler qu’à saturer et déstabiliser ? Décryptage d’une menace numérique aussi courante qu’efficace, qui ne frappe pas que les grands groupes.

La Poste paralysée par une cyberattaque à l’approche de Noël

Le groupe La Poste a été la cible, ce lundi 22 décembre 2025, d’une cyberattaque massive. Elle a largement perturbé ses services en ligne ainsi que la distribution des courriers et des colis, à un moment crucial de la période des fêtes. Le géant postal français a indiqué avoir été victime d’un « incident de type ‘déni de service’ », une attaque informatique dont les conséquences sont très concrètes pour des millions de clients.

En quoi consiste exactement une attaque par « déni de service » (DDoS) ?

Contrairement aux piratages visant à voler des données, comme ceux qui ont touché récemment des ministères, une attaque DDoS (déni de service distribué) a un objectif de sabotage pur. Elle consiste à « saturer » un site internet en lui envoyant un déluge de requêtes automatiques, générées par des « robots » (ou « botnets »). L’idée est simple : inonder les serveurs de tant de fausses demandes que les utilisateurs légitimes ne peuvent plus y accéder. Comme l’expliquait Benoît Grunemwald, expert chez ESET, ces robots « n’ont pas du tout l’intention de consulter le site, mais viennent le saturer ».

Pourquoi ce type d’attaque est-il si grave pour une entreprise ?

Au-delà de l’indisponibilité temporaire, l’impact est profondément dommageable pour la réputation de La Poste. Comme le souligne le site gouvernemental de prévention en cybersécurité, ce type d’attaque « laisse à penser que l’attaquant aurait pu prendre le contrôle du serveur ». Cette perception, même si aucune donnée sensible (personnelle, bancaire) n’a été dérobée, ébranle immédiatement la confiance des clients. La capacité de l’organisation à protéger leurs informations et à assurer un service fiable est brisée. L’image et la crédibilité de La Poste sont directement mises à mal, surtout pendant la période chargée de Noël.

Les attaques DDoS sont-elles courantes ?

Absolument. Bien que très perturbantes, ces attaques sont une menace récurrente. Elles sont régulièrement utilisées à des fins de perturbation politique ou médiatique. Par exemple, le mois dernier, des hackers pro-russes ont revendiqué une attaque DDoS. C’était contre des sites de partis politiques danois à la veille d’élections. En France même, plusieurs sites internet de villes et départements avaient été temporairement rendus inaccessibles par ce moyen le 31 décembre 2024. Ces attaques sont souvent choisies pour leur visibilité et leur effet de déstabilisation immédiat.

L’attaque contre La Poste illustre la vulnérabilité des infrastructures françaises en termes de cybersécurité face à des méthodes de piratage. Bien qu’elles ne pénètrent pas toujours les systèmes, elles peuvent causer un préjudice opérationnel et symbolique considérable. C’est le cas en particulier lorsqu’elles frappent un acteur essentiel du quotidien des Français.

