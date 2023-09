Passer le code avec La Poste : l’essentiel à savoir

Pour passer le code avec La Poste, il est vivement recommandé de suivre quelques conseils et de se préparer avec sérieux. Vous avez intérêt à mettre toutes les chances de votre côté pour réussir l’examen la première fois.

L’épreuve théorique est une étape cruciale dans le parcours vers l’obtention de votre permis de conduire. Aujourd’hui, il est possible de passer le code avec La Poste, une alternative à la fois pratique et accessible pour les candidats. Il suffit de se renseigner sur les modalités d’inscription, le déroulement de l’examen et les informations à connaître sur la réception des résultats.

Le jour de l’examen, il est impératif d’arriver sur les lieux avec 15 minutes d’avance pour vous préparer mentalement. Vous devrez présenter une pièce d’identité valide ainsi que votre convocation imprimée ou en format PDF sur votre smartphone. Cependant, il est à noter que les examinateurs n’acceptent parfois pas cette version numérique. Ainsi, vous avez intérêt à vous renseigner préalablement sur les documents nécessaires et ceux acceptés auprès de votre centre d’examen.

Utiliser une tablette et des écouteurs

À votre arrivée, vous aurez accès à un casier consigne pour y déposer vos effets personnels. En effet, il est interdit de porter certains objets pendant l’épreuve. Les personnes responsables vont ensuite vous fournir une tablette et des écouteurs pour passer le code avec La Poste. Dans cette optique, seuls les dispositifs médicaux pour malentendants ou non voyants sont autorisés pour remplacer ces appareils.

Une fois que vous aurez tous vos outils en main, les examinateurs vous expliqueront les règles à respecter pendant la session. Ils vous donneront notamment des renseignements concernant l’utilisation de la tablette et des écouteurs. Ensuite, vous devrez vous familiariser avec ceux-ci à l’aide de trois questions tests.

Par ailleurs, l’examen en lui-même se présente sous forme de QCM. Vous avez le choix entre deux principales épreuves : celle qui est d’ordre général et celle dénommée “moto”. En principe, vous disposez de 20 secondes pour répondre à chaque question. Un chronomètre s’affiche à l’écran pour vous rappeler le temps restant. Vous devrez cocher une ou plusieurs bonnes réponses parmi les options proposées. L’examen comprend au total 40 questions et dure environ 30 minutes.

Obtenir les résultats de l’examen

Une fois l’épreuve terminée, vous devrez remettre la tablette et les écouteurs aux examinateurs. Vos résultats seront ensuite envoyés par email dans un délai de 2 à 48 heures. Pour réussir, il faut obtenir au moins 35 bonnes réponses.

Pour passer l’examen du code avec La Poste, vous devez vous y inscrire au moins la veille de la date de session. Cette épreuve est accessible dès l’âge de 17 ans. La procédure se réalise en quelques minutes en renseignant votre nom, votre prénom et votre Numéro d’Enregistrement Préfectoral Harmonisé (NEPH).

Après avoir validé votre inscription, vous pourrez gérer votre date d’examen depuis votre espace personnel sur le site concerné. Après chaque requête, vous recevrez un email de confirmation. Si vous avez besoin de modifier ou d’annuler votre réservation, assurez-vous de le faire avant 23h59 la veille de la session. Si cette demande ne respecte pas ces délais, elle ne sera ni approuvée ni remboursée.