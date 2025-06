La fin de Predator : Killer of Killers, un lien mystérieux avec le film Predators de 2010

La fin de Predator : Killer of Killers cache un secret qu’on n’a pas vu venir : une connexion directe avec Predators. Je parle du film de 2010, le plus sous-estimé de la franchise.

Cette révélation bouleverse complètement notre compréhension de l’univers Yautja. Elle ouvre également la voie à une suite tant attendue. Le film d’animation Predator : Killer of Killers ne se contente donc pas de raconter trois histoires indépendantes. Il prépare secrètement le terrain pour une continuation épique.

Predator : Killer of Killers, une fin qui prépare la suite parfaite

L’anthologie se termine par un cliffhanger saisissant. Ursa se sacrifie pour que Kenji et John puissent s’échapper de la planète Yautja à bord d’un vaisseau volé. Le Seigneur de Guerre Predator lance immédiatement une flotte entière à leur poursuite. Ceci crée une situation désespérée pour nos héros. Killer of Killers rappelle alors étrangement l’intrigue de Predators, où un groupe d’humains se retrouve piégé sur une planète alien hostile.

La ressemblance n’est, en fait, pas accidentelle. Si une suite voit le jour, elle se concentrerait probablement sur le duo tentant de localiser Ursa. Mais aussi, sur d’autres « tueurs de Predators » emprisonnés pour poursuivre leur plan d’évasion. Cette structure narrative de Killer of Killers fait écho au film de 2010. De fait, celui-ci suivait des tueurs humains forcés de collaborer pour s’échapper de la planète Predator.

Petit rappel pour les fans : Predator : Badlands sort aussi cette année !

Le retour possible des survivants de Predators

La révélation la plus excitante se trouve dans les archives Yautja qu’on nous révèle à la fin du film. Ursa découvre un sanctuaire contenant tous les individus ayant tué un Predator, où l’on aperçoit notamment Naru, la protagoniste du film Prey. Cette découverte dans Predator : Killer of Killers suggère que les Yautja collectionnent systématiquement leurs adversaires les plus redoutables.

Ainsi, Royce d’Adrien Brody et les autres survivants de Predators pourraient également se trouver dans ces archives. Si Kenji et John cherchent à retrouver Ursa avant de quitter la planète, ils pourraient facilement croiser le casting de Predators. Cela pourrait ouvrir la voie à une véritable suite après plus de 14 ans d’attente. Cette connexion avec Predators transforme Killer of Killers en pont narratif vers une continuation tant espérée par les fans.

