Xbox prépare un Noël 100 % gaming

Xbox dévoile ses nouveautés pour les fêtes de fin d’année. Consoles, Game Pass, manettes spéciales et jeux exclusifs : la marque veut faire briller les sapins des joueuses et joueurs du monde entier.

Les fêtes approchent et Xbox compte bien être de la partie. La marque dévoile une sélection complète d’appareils, manettes et jeux pour tous les publics, entre innovations techniques et expériences immersives. Un catalogue pensé pour redonner au jeu vidéo son rôle premier : réunir, surprendre et émerveiller.

Des consoles pour tous les styles de jeu

Cette année, Xbox mise sur la diversité. Avec Asus, la marque a conçu les ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X, des consoles portables pensées pour accompagner les joueuses et joueurs partout. Puissance et mobilité s’y conjuguent : processeur AMD Ryzen™ Z2, jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de SSD. Le résultat ? Une fluidité exemplaire et une immersion totale.

À partir de 599 €, ces modèles rejoignent la gamme aux côtés des classiques Xbox Series X et Series S, deux consoles de salon qui continuent d’imposer leur puissance. La première, avec ses 12 téraflops et son lecteur Blu-ray 4K, s’impose comme le fleuron technique de Microsoft ; la seconde, compacte et silencieuse, séduit par son excellent rapport qualité-prix.

Le Game Pass, la clé du jeu illimité

Au-delà du matériel, Xbox mise sur l’expérience connectée. Le Game Pass reste l’un des piliers de son écosystème. Il donne accès à une immense bibliothèque de titres, des exclusivités aux succès indépendants. L’argument de taille ? Le Cloud Gaming, qui permet de jouer sans installation ni téléchargement, sur presque tous les écrans. « L’idée, c’est de permettre à chacun de jouer où et quand il veut, sans contrainte », souligne la marque. Avec des abonnements à partir de 8,99 € par mois, la formule s’adapte à tous les profils. Cela va de l’amateur curieux au passionné qui veut tout explorer.

Des manettes et jeux pour un Noël créatif

Côté accessoires, Xbox soigne le détail. Il y a trois éditions spéciales : Heart Breaker, Ice Breaker et Storm Breaker. Elles misent sur des designs audacieux et des finitions translucides ou métalliques. La manette Elite Series 2 Core, quant à elle, s’adresse aux compétiteurs exigeants, tandis que le Design Lab permet de personnaliser sa propre manette dès 69,99 €.

Et pour parfaire cette ambiance festive, la marque met en avant plusieurs sorties : Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2 ou encore Call of Duty: Black Ops 7, aux côtés de valeurs sûres comme Minecraft ou Grounded 2. Des aventures épiques ou créatives, disponibles pour la plupart via le Game Pass. Puisque le marché est en perpétuelle évolution, Xbox capitalise ainsi sur la simplicité et la liberté. Une promesse claire pour les fêtes : jouer sans limite, et surtout, ensemble.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn