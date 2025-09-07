Nouvelle série Xbox Breaker : design et audace au rendez-vous

Xbox dévoile la série spéciale Breaker, trois nouvelles manettes au design audacieux. Disponibles dès le 9 septembre, elles combinent style et performance.

Le 9 septembre prochain, Xbox lancera une série limitée de manettes qui devrait séduire les amateurs de gaming et de design. Baptisée Breaker, cette collection de trois manettes inédites entend bousculer les codes esthétiques de l’accessoire iconique. Les modèles Heart Breaker, Ice Breaker et Storm Breaker misent chacun sur une identité visuelle marquée. Ils conservent cependant les fonctionnalités et la compatibilité qui font le succès des périphériques Xbox.

3 déclinaisons pour 3 univers visuels

Avec la série Breaker, Xbox choisit d’explorer trois territoires esthétiques bien distincts. L’édition Ice Breaker arbore un bleu cristallisé aux reflets glacés, proche d’une matière minérale. Son boîtier translucide et ses poignées texturées renforcent la sensation de fraîcheur visuelle. La Storm Breaker, plus sobre mais tout aussi marquée, associe noir, gris et argent dans un motif subtil qui rappellent des feuillages métallisés. Cela séduira sans doute les joueurs à la recherche d’un accessoire raffiné, loin des codes trop voyants. La Heart Breaker ose des couleurs franches. Elle combine rose éclatant, violet et touches de bleu, avec un boîtier translucide qui accentue la profondeur. Une audace assumée qui interpelle par sa singularité.

Compatibilité étendue et réglages sur-mesure

Si la dimension esthétique occupe une place centrale dans cette nouvelle gamme, Xbox n’a pas négligé la technique. Comme les autres manettes de la marque, les modèles Breaker se connectent aussi bien aux consoles Xbox Series X|S et Xbox One qu’aux PC Windows, smartphones Android et appareils iOS. La présence du Bluetooth® et de la technologie Xbox Wireless assure une utilisation fluide et sans contrainte.

L’application Accessoires Xbox complète cette expérience avec des options de personnalisation avancées. Il devient possible de réassigner les boutons, ajuster les sticks, calibrer les gâchettes ou encore doser les vibrations. Autant de réglages pensés pour s’adapter aux habitudes de jeu, qu’il s’agisse de compétition ou de simple plaisir.

Une sortie qui cible les joueurs sensibles au design

La commercialisation simultanée de trois modèles témoigne d’un choix stratégique clair : séduire des profils variés de joueurs et joueuses et valoriser l’expression personnelle à travers l’accessoire. À l’heure où les objets technologiques deviennent aussi des marqueurs de style, Xbox positionne ses manettes comme de véritables objets de collection.

Proposées à 79,99 € et déjà disponibles en précommande, elles arriveront en boutique dès le 9 septembre. Vous l’aurez compris ! L’industrie du jeu vidéo investit de plus en plus dans le design et l’édition limitée, un levier marketing qui stimule autant les ventes que la fidélité à la marque. Reste à voir comment la communauté réagira face à cette nouvelle offre, mais une chose est sûre : les manettes Breaker ne passeront pas inaperçues.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

