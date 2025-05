J’ai testé l’Eufy E28 Omni ! Un robot qui nettoie tout ? 

Peut-on vraiment tout déléguer à un robot ? L’Eufy E28 Omni aspire, lave, se nettoie tout seul… et détache les tissus. Alors, trop beau pour être vrai ou vraiment convaincant ?

J’ai voulu vérifier par moi-même. Chez moi, ce robot aspirateur s’est frotté à du carrelage, des tapis pleins de poils de chien, et même quelques taches de café. Il promet beaucoup, mais est-ce qu’il tient vraiment la distance au quotidien ? J’ai testé, et je vous raconte tout.

Caractéristiques techniques

Fonction lavage Système de lavage : HydroJet™ avec rouleau rotatif Type de rouleau : Mop roulant Pression au sol : 1,5 kg (15N) Vitesse de rotation : 180 tours/minute Réservoirs intégrés au robot : Eau propre + eau usée

Fonction aspiration Puissance d’aspiration : 20 000 Pa Brosse latérale : Corner Rover™ extensible Brosses principales : Duo Spiral™ anti-emmêlement

Station de base Nettoyeur portable intégré : Oui (FlexiOne™) Vidage automatique du bac à poussière : Oui Rechargement automatique en eau propre : Oui Lavage automatique du rouleau : Oui Séchage à air chaud : Oui Collecte des eaux usées : Oui Distribution automatique de détergent : Oui Capacité bac à poussière : 3 L Capacité réservoir eau propre : 2,5 L Capacité réservoir eau sale : 1,8 L Dimensions station : 371,5 × 484 × 440 mm Dimensions robot : 346 × 327 × 111 mm

Navigation et connectivité Détection des obstacles : Caméra RGB + LED Navigation : LiDAR Contrôle via application : Oui Connexion : Bluetooth,Wi-Fi



Un robot haut de gamme… sans le prix qui pique

Premier choc : les performances sont celles d’un robot haut de gamme, mais le prix reste abordable. L’Eufy E28 Omni a une puissance d’aspiration de 20 000 Pa, c’est énorme. Il ramasse tout : les poils, les miettes, la poussière fine. Et il le fait bien, aussi bien sur sols durs que sur moquette. Chez moi, les tapis sont toujours pleins de poils de chien. Là, après le passage de l’E28, il n’y a plus rien.

D’ailleurs, pas de stress si vous avez peur qu’il détrempe votre moquette. Dès qu’il détecte un tapis, son rouleau de lavage se relève automatiquement. Testé sur de la moquette à poils moyens : rien à signaler, pas une trace d’humidité.

Un rouleau HydroJet qui reste propre en permanence

Ce que j’ai adoré avec l’Eufy E28 Omni, c’est son système de lavage HydroJet™. Le rouleau tourne et se nettoie en continu, 180 fois par minute. Ainsi, vous pouvez oublier la serpillère qui étale la crasse. Là, le sol est plus net, sans traces.

J’ai testé sur un sol un peu collant après un café renversé. L’Eufy E28 Omni est passé, et c’était nickel dès le premier coup. Le lavage est précis, sans excès d’eau. Cependant, j’ai remarqué un léger bémol : le rouleau ne va pas jusqu’aux bords. Il est fixe, donc ne couvre pas les extrémités. C’est un peu dommage, mais pas rédhibitoire : le reste est à faire à la main.

Les brosses de l’Eufy E28 Omni n’avalent pas vos cheveux !

Je déteste quand les cheveux s’enroulent autour des brosses. Là, les Duo Detangle spiralées de l’Eufy E28 Omni évitent ça. Elles ramènent les poils au centre, et hop, l’aspiration fait le reste. J’ai vérifié après plusieurs nettoyages : presque rien de coincé, ce qui est rare.

D’ailleurs, il y a deux brosses latérales. Celle de droite s’appelle “Corner Rover” et s’allonge pour attraper la poussière dans les coins. J’ai testé avec des moutons bien installés : tout a disparu. Celle de gauche, elle, est fixe, mais elle guide bien les saletés vers le centre.

Une station de base ultra complète

Quand il a fini de nettoyer, l’Eufy E28 Omni retourne à sa base. Là, il vide son réservoir à poussière, lave son rouleau, puis le sèche. Et pas juste un petit coup d’air, c’est un vrai séchage, qui évite les odeurs.

De plus, la station a un bac d’eau propre et un autre pour l’eau sale. Il faut penser à les remplir ou vider de temps en temps, mais ça se fait facilement. En tout cas, vous ne touchez jamais à la saleté directement, et c’est un vrai luxe.

Le bonus génial avec l’Eufy 28 Omni : un nettoyeur portable intégré

Le truc qui m’a vraiment bluffée, c’est le FlexiOne™, le nettoyeur détachable. C’est un petit appareil de nettoyage profond qui se trouve dans la station de base. On le retire, il a une poignée, et tout est prêt : réservoir d’eau propre, d’eau sale, tuyau, brosse. Idéal pour un pipi de chien sur un coussin, une tache de vin sur un tapis, ou un escalier à nettoyer.

Ce n’est pas un nettoyeur vapeur, donc on ne peut pas mettre d’eau chaude. Cependant, on peut ajouter un peu de savon dans le réservoir si besoin. L’activation est simple. Il y a une gâchette pour pulvériser, puis on frotte et on aspire. Les poils de la brosse sont fixes, j’aurais aimé une tête rotative, mais avec un peu d’huile de coude, ça fait le boulot.

En outre, le tuyau se nettoie lui-même. Une deuxième gâchette envoie de l’eau dans le tuyau pour le rincer. Ensuite, l’aspiration termine de tout sécher. Tout se range facilement, et hop, on le remet dans la station. Je n’ai plus besoin d’un nettoyeur séparé à ranger dans un placard.

L’Eufy E28 Omni à l’usage : fluide, intelligent, presque parfait

L’aspirateur robot se contrôle via une application. Cette dernière permet de programmer, de changer de mode et de suivre le nettoyage en temps réel. D’après ce que j’ai pu constater, la navigation est bonne. L’Eufy E28 Omni contourne les fils, les jouets et les petits obstacles sans problème.Un seul bug repéré : il a mal détecté un objet bas. Un petit écart par rapport aux autres modèles d’aspirateur robot de la marque que j’ai testés. Il s’agit peut être aussi d’un bug temporaire, mais c’était à noter. À part ça, il ne s’est jamais bloqué, et il fait le boulot avec méthode.

Eufy E28 Omni Un robot aspirateur haut de gamme 2-en-1 qui aspire, lave, s’auto-nettoie et intègre un nettoyeur portable pour les taches localisées. Voir l’offre Verdict Le robot aspirateur Eufy E28 Omni est clairement un 2-en-1 abouti. Il aspire fort, il lave bien, il s’auto-nettoie, et il intègre un vrai nettoyeur portable. Pour le prix, c’est bluffant. Tout n’est pas parfait : le rouleau ne lave pas les bords, et le FlexiOne mériterait une brosse motorisée. Néanmoins, sincèrement, je n’ai pas vu mieux dans cette gamme. L’Eufy E28 Omni est pratique, intelligent, efficace, et je crois que je ne pourrais plus m’en passer. On aime Lavage super efficace grâce au rouleau auto-nettoyant HydroJet™

Nettoyeur portable FlexiOne™ intégré à la station On aime moins Le nettoyeur portable n’a pas de brosse motorisée

Pas de vapeur ni d’eau chaude possible



