J’ai testé le OnePlus 13

Objet de ce test, le OnePlus 13 peut-il réellement s’imposer comme le « tueur de flagship » de 2025 ? Avec sa promesse d’une puissance extrême et d’une autonomie inédite, il attire l’attention des passionnés. Je l’ai testé pour vérifier si cette ambition se traduit concrètement dans l’usage quotidien.

A première vue, le OnePlus 13 donne l’impression d’une évolution mûrie par rapport aux générations précédentes. Son design raffiné et son optimisation énergétique renforcent la sensation de robustesse, tandis que son écran immersif vise à s’intégrer naturellement dans le quotidien. Le véritable changement par rapport au OnePlus 12 reste toutefois son moteur interne : le Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Parfaitement en accord avec son temps, le OnePlus 13 prend en charge la capture vidéo Dolby Vision 4K sur l’ensemble de ses capteurs. Toutes les application s’exécutent sur le terminal même, sans compromis sur la fluidité ni sur la qualité d’image.

Fiche technique

Modèle : OnePlus 13

: OnePlus 13 Écran : 6,82 pouces LTPO AMOLED

: 6,82 pouces LTPO AMOLED Résolution : 3168 × 1440 (QHD+)

: 3168 × 1440 (QHD+) Luminosité maximale : 4500 nits

: 4500 nits SoC : Snapdragon 8 Elite (Gen 5)

: Snapdragon 8 Elite (Gen 5) RAM : 12 Go ou 16 Go LPDDR5X

: 12 Go ou 16 Go LPDDR5X Stockage interne : 256 Go ou 512 Go UFS 4.0

: 256 Go ou 512 Go UFS 4.0 Batterie : 6 000 mAh

: 6 000 mAh Charge filaire : 100W SUPERVOOC (100 % en 36 minutes)

: 100W SUPERVOOC (100 % en 36 minutes) Photo (principal / UWA / télé) : Triple 50 Mpx Hasselblad

: Triple 50 Mpx Hasselblad Prix lancement : À partir de 1 029,00 € (RRP)

Expérience utilisateur

L’interface OxygenOS 15 reste fluide car elle est optimisée pour l’IA. Le CPU Oryon affiche 45 % de performance supplémentaire, de plus le GPU Adreno progresse de 40 %. L’efficacité globale augmente de 27 %, ainsi l’autonomie se renforce.

Le Snapdragon 8 Elite constitue le moteur central, en outre le double vapor chamber maintient la stabilité thermique. Le GPU Adreno soutient des jeux immersifs, donc l’expérience reste fluide. Pensé pour le gaming mobile, exécute sans latence des titres exigeants comme Genshin Impact ou Call of Duty Mobile. En parallèle, les rendus 3D dans les applications de modélisation restent stables même sous forte charge.

La RAM LPDDR5X atteint 16 Go, en conséquence le multitâche s’exécute sans ralentissement. Elle gère simultanément plusieurs applications ouvertes, alors la navigation entre un éditeur vidéo et un navigateur reste instantanée. De plus, l’exécution de calculs lourds comme le traitement photo en RAW conserve une fluidité constante.

En parallèle, le GPU Adreno gère des calculs graphiques complexes, alors les rendus 3D et les vidéos haute définition restent stables. L’écran LTPO AMOLED mesure 6,82 pouces. Sa résolution atteint 3168 × 1440 pixels, en clair le rendu visuel reste précis. Le pic de luminosité grimpe à 4500 nits, du coup il établit un record.

Triple capteur 50 Mpx Hasselblad et Gemini Nano intégré

Le module dorsal conçu avec Hasselblad OnePlus intègre trois capteurs de 50 Mpx. Le capteur principal Sony LYT-808 dispose d’une stabilisation optique OIS, alors la précision des images s’améliore. Le mode XPan reproduit un format panoramique cinéma, en parallèle le mode Master améliore la qualité Hasselblad. Le terminal capture la vidéo Dolby Vision 4K avec tous les objectifs, avant et arrière, en conséquence la polyvalence reste complète.

L’intégration native de Google Gemini Nano dans OxygenOS 15 apporte des fonctions d’IA locales. En pratique, l’assistant gère la traduction en temps réel et l’optimisation photo sans connexion cloud. De plus, Gemini ajuste automatiquement les paramètres de contraste et de lumière selon la scène. En conséquence, le traitement visuel devient plus rapide et cohérent directement sur l’appareil.

Charge 100W SUPERVOOC et Batterie 6000 mAh

La batterie au silicium carbone atteint 6 000 mAh, en somme cette capacité dépasse la concurrence même avec un écran QHD+. Elle assure une endurance prolongée, donc l’appareil conserve une autonomie supérieure. La charge filaire 100W SUPERVOOC atteint 100 % en 36 minutes, par ailleurs la charge sans fil AIRVOOC 50W reste disponible. En pratique, l’utilisateur dispose d’une recharge rapide et d’une alternative sans fil.

Position claire face à la concurrence

Le OnePlus 13 se positionne comme un concurrent direct du Galaxy S26 de la marque Samsung, mais également comme adversaire de taille pour le Xiaomi 16 et l’Oppo Find X8 Pro. Sa batterie de 6 000 mAh dépasse les 4 900 mAh du Galaxy S26, en conséquence l’endurance reste supérieure.

Le triple capteur de 50 Mpx constitue un avantage, en parallèle le Xiaomi 16 mise sur un capteur principal de 200 Mpx. Avec son modèle Find X8 Pro, le fabricant chinois Oppo privilégie un module périscope pour le zoom optique, pourtant son autonomie reste en retrait avec 5 000 mAh. Le OnePlus 13 conserve un profil plus fin et plus léger, alors sa charge 100W SUPERVOOC surpasse la charge filaire 25W de Samsung et les 80W proposés par Oppo.

Avis utilisateurs

Les rumeurs indiquent que la batterie de 6 000 mAh attire l’attention, en outre le design du module caméra est apprécié. La fluidité en mode automatique est relevée par les utilisateurs, donc la réputation de la marque se renforce. Cependant, le risque de throttling thermique du Snapdragon 8 Elite inquiète. L’appareil atteint 213 g, finalement il dépasse le poids de la génération précédente.

OnePlus 13 Le tueur de flagship Voir l’offre Verdict Le OnePlus 13 remplit la promesse d’un flagship complet, en conséquence il se positionne comme une alternative sérieuse aux modèles ultra‑premium. Il constitue le choix idéal pour l’utilisateur qui privilégie la vitesse de charge et l’autonomie, alors la batterie de 6 000 mAh et la charge 100W SUPERVOOC deviennent des arguments concrets. Il propose une expérience photo Hasselblad riche, en particulier grâce au triple capteur de 50 Mpx et au mode XPan. Cependant, il n’est pas destiné à l’utilisateur qui recherche la légèreté absolue, puisque son poids atteint 213 g. Bref, le OnePlus 13 reste compétitif tant qu’il se maintient sous la barre des 1 000 €. On aime Module photo intelligent

Écran 4500 nits QHD+ On aime moins Risque de throttling thermique du SoC

Absence de prise casque ou slot microSD

