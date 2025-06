J’ai testé le Duux Whisper Flex 2 : est-il vraiment silencieux ?

Le Duux Whisper Flex 2 Smart Fan m’a tout de suite intriguée dès son lancement en avril. Étant plutôt du genre à redouter les nuits d’été collantes, j’ai cherché désespérément un ventilateur qui ne m’empêche pas de dormir.

Ce modèle avait de quoi piquer ma curiosité. Il promettait d’être l’un des plus silencieux du marché, avec quelques belles améliorations par rapport au Whisper 2, son prédécesseur. Forcément, j’ai voulu voir ce qu’il avait dans le ventre. Après plusieurs jours de test, je vous raconte tout : les points forts, les petits couacs, et si oui ou non, il vaut vraiment son prix.

Caractéristiques techniques

Type d'appareil : Ventilateur

Modes : Standard, nuit, naturel

Niveau sonore : 13 dB à 56 dB

Oscillation horizontale : 90° (3 positions)

Oscillation verticale : 100° (2 positions)

Portée du flux d'air : 15 mètres

Débit d'air : 1 750 m³/h

Réglages de vitesse : 30 niveaux

Minuterie : 1 à 12 heures

Arrêt automatique : Oui

Hauteur réglable : Oui

Commande tactile : Oui

Télécommande incluse : Oui

Affichage : LED

Mode enfant : Oui

Poignées de transport : Oui

Roulettes : Non

Connectivité smart : Non

Éclairage intégré : Non

Alimentation : 100 – 240 V

Consommation électrique : 2 à 21,5 W

Batterie télécommande : CR2025 lithium

Dimensions produit : 34 x 34 x 92 cm

Poids : 4,2 kg

Entretien : Grille démontable pour nettoyage interne

Coloris disponibles : Noir, blanc

Finition : Mate

Garantie : 24 mois

Accessoires inclus : Adaptateur secteur, télécommande, manuel

Déballage et installation du Duux Whisper Flex 2

À première vue, l’emballage est classique, rien de surprenant. Ce que je n’avais pas anticipé en revanche, c’est que le ventilateur arriverait en kit. Pas un casse-tête non plus, mais il faut un petit quart d’heure pour assembler les différentes pièces, visser ici et là… Ce n’est pas long, mais je me suis quand même demandé pourquoi il n’était pas directement monté.

Heureusement, tout est fourni dans le carton, rien ne manque : socle, câble USB, télécommande et manuel. Une fois monté, le Duux Whisper Flex 2 m’a rapidement séduite. Il passe sans effort d’un format compact de table à un ventilateur sur pied de 92 cm. Chez moi, où l’espace n’est pas infini, ce genre d’adaptabilité compte énormément.

Design et fonctionnalités

Visuellement, le Duux Whisper Flex 2 a de l’allure sans en faire trop. Il se décline en deux couleurs : noir et blanc. J’ai opté pour le blanc, qui passe crème dans mon salon. Le plastique domine, avec un tube en métal pour le pied. Cependant, honnêtement, j’ai trouvé la finition un peu en retrait par rapport à d’autres modèles de ventilateur testés. Le MeacoFan Sefte, par exemple, m’avait semblé plus robuste.

Néanmoins, son écran tactile LCD bien lisible, intégré à la base, m’a plu. On peut tout piloter directement dessus, et en complément, la télécommande et l’application Duux prennent le relais facilement. J’ai trouvé ça intuitif, même si je ne suis pas accro aux objets connectés.

Performance et fonctionnement

Sur le plan du silence, le Duux Whisper Flex 2 tient ses promesses, et même un peu plus. À vitesse minimale, il reste à 13 dB. Autant dire qu’on ne l’entend quasiment pas. J’ai dormi toutes mes nuits avec ce réglage sans aucun souci. D’ailleurs, il propose 30 niveaux de puissance, donc largement de quoi adapter le souffle à chaque situation.

Il y a aussi plusieurs modes : Normal, Brise naturelle pour imiter un vent plus vivant, et le mode Nuit, qui tamise l’écran et réduit encore le bruit. J’ai trouvé ça particulièrement agréable. De même, l’oscillation est un vrai point fort. Le ventilateur peut pivoter verticalement à 45° ou 90°, et horizontalement à 30°, 60° ou 90°. Il permet donc de bien répartir l’air dans toute la pièce. Même dans une grande chambre, j’ai senti la différence.

Les fonctionnalités intelligentes du Duux Whisper Flex 2

Ce ventilateur joue aussi la carte du connecté. J’ai téléchargé l’application Duux sur mon smartphone, et en quelques clics, j’étais prête à tout contrôler à distance. J’ai pu modifier la vitesse, les modes, l’oscillation, et même programmer les heures de fonctionnement. C’est franchement pratique, surtout quand on veut qu’il s’éteigne pendant la nuit sans se lever.

Par contre, j’ai tenté de connecter le Whisper Flex 2 à Amazon Alexa… sans succès. J’ai tout essayé, mais impossible de le faire reconnaître. Je ne suis visiblement pas la seule dans ce cas, et c’est dommage. L’intégration vocale est de plus en plus attendue, et pour un appareil qui se veut smart, on espère que Duux corrigera vite le tir.

Les principaux axes d’amélioration du Duux Whisper Flex 2

Tout n’est pas parfait, évidemment. Le premier truc un peu pénible, c’est l’emplacement de l’écran tactile. Quand le ventilateur est en mode sur pied, il faut carrément se pencher pour y accéder. Ce n’est pas très pratique au quotidien, même si la télécommande et l’appli permettent de contourner le problème.

Autre bémol : à haute vitesse, on entend quelques bruits mécaniques. Rien de dramatique, mais quand on lit « ultra-silencieux » sur la boîte, on s’attend à zéro bruit. Ce n’est pas tout à fait le cas, surtout si on compare à certains concurrents qui restent discrets même à pleine puissance.

