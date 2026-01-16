J’ai testé le chargeur sans fil Twelve South Butterfly SE : pratique au quotidien ? 

Quand on voyage régulièrement ou que l’on travaille avec plusieurs appareils, les câbles deviennent vite envahissants. Personnellement, je me suis déjà retrouvée avec un chargeur pour l’iPhone, un autre pour la montre, et encore un pour les écouteurs. Le Twelve South Butterfly SE promet de simplifier ce chaos avec un seul accessoire compact et pliable. Il peut recharger simultanément un iPhone et une Apple Watch ou des AirPods, sans multiplier les prises. L’idée m’a séduite, alors j’ai voulu vérifier si ce chargeur sans fil tient réellement ses promesses en usage réel.

Aujourd’hui, la recharge sans fil est devenue courante, mais rarement réellement optimisée pour la mobilité. Le Twelve South Butterfly SE adopte une approche minimaliste pensée pour les déplacements et les espaces réduits. Un seul câble USB-C, un format pliable, et une compatibilité totale avec l’écosystème Apple. Sur le papier, c’est exactement ce que beaucoup recherchent pour alléger les sacs et les bureaux.

Caractéristiques techniques

Type : chargeur sans fil 2-en-1 Qi2

: chargeur sans fil 2-en-1 Qi2 Recharge téléphone : jusqu’à 15 W

: jusqu’à 15 W Recharge Apple Watch : environ 5 W

: environ 5 W Compatibilité : iPhone MagSafe, Apple Watch toutes séries, AirPods compatibles Qi

: iPhone MagSafe, Apple Watch toutes séries, AirPods compatibles Qi Format : pliable

: pliable Poids : entre 106 et 119 g

: entre 106 et 119 g Câble inclus : USB-C d’environ 1 m

: USB-C d’environ 1 m Adaptateur secteur : non fourni

: non fourni Fonctions : support pour iPhone et Apple Watch

Le design du chargeur sans fil Twelve South Butterfly SE

Dès la première prise en main, le Twelve South Butterfly SE donne une impression de compacité vraiment maîtrisée. Son format pliable se referme naturellement, sans mécanisme fragile ni pièce superflue à manipuler. Une fois replié, il se glisse facilement dans une poche, une trousse ou un sac de travail. Ce détail change tout lorsque tu te déplaces fréquemment ou que tu apprécies les bureaux épurés.

Une fois ouvert, deux surfaces magnétiques apparaissent clairement, bien distinctes et parfaitement positionnées pour guider l’usage. La première accueille l’iPhone grâce au standard Qi2 compatible MagSafe, sans aucun ajustement fastidieux ni repositionnement répété. La seconde permet de poser une Apple Watch ou des AirPods compatibles avec la recharge sans fil, de manière intuitive. L’aimantation maintient l’iPhone bien centré et stable, même lorsque l’écran reste allumé pendant la charge ou lorsque le chargeur est légèrement incliné.

D’ailleurs, j’ai immédiatement apprécié la finition douce et antidérapante, agréable au toucher et rassurante sur un bureau lisse. De plus, le câble USB-C tressé inclus renforce cette impression de produit cohérent et bien pensé dans les détails. En revanche, le chargeur secteur n’est pas fourni, ce qui demande un minimum d’anticipation. De même, un adaptateur USB-C d’au moins 30 W reste indispensable pour exploiter pleinement le potentiel Qi2.

Performances de charge du Twelve South Butterfly SE au quotidien

À l’usage, le Twelve South Butterfly SE reste fidèle à ce qu’il promet sur le papier. Un iPhone compatible Qi2 se recharge jusqu’à environ 15 W, sans lenteur frustrante. En parallèle, l’Apple Watch reçoit environ 5 W, sans impact notable sur la charge du téléphone. Cette charge simultanée change réellement les routines du soir ou les pauses nomades.

En outre, j’ai constaté une stabilité constante, sans coupure ni repositionnement répétitif. L’aimantation maintient efficacement l’iPhone, même lorsque le chargeur est utilisé à la verticale. Ce positionnement rend le mode StandBy ou Nightstand réellement exploitable au quotidien. Tu peux consulter l’heure, les notifications ou une alarme sans manipuler l’appareil. Cette posture améliore aussi le confort visuel, notamment sur une table de nuit ou un bureau. L’écran reste lisible, bien orienté et accessible, même à distance.

Toutefois, un détail mérite d’être signalé, surtout lors des premières utilisations. L’absence d’indicateur lumineux visible peut notamment créer un léger doute au départ. Il faut parfois vérifier l’écran pour confirmer que la charge a bien démarré. Avec l’habitude, ce point s’oublie rapidement grâce au comportement fiable du chargeur.

Avis utilisateurs : le terrain parle

Les retours utilisateurs rejoignent très largement ce que j’ai ressenti avec le Twelve South Butterfly SE. Beaucoup mettent en avant son format compact, surtout lorsqu’ils travaillent en mobilité ou voyagent régulièrement. Le fait de remplacer plusieurs chargeurs par un seul accessoire revient régulièrement comme un vrai soulagement quotidien.

Certains soulignent que la fonction support mains libres reste secondaire face à un stand dédié. Néanmoins, elle rend service lorsque l’on veut consulter rapidement l’écran pendant la charge. Dans la pratique, cet usage ponctuel reste apprécié, même s’il ne constitue pas l’argument principal.

Globalement, les avis insistent sur la simplicité d’utilisation et la cohérence avec l’écosystème Apple. La qualité de fabrication est généralement citée comme rassurante dès la première prise en main. La note moyenne dépasse fréquemment les quatre étoiles, avec peu de critiques réellement bloquantes. Le Twelve South Butterfly SE répond donc à un besoin précis, sans promesse exagérée ni mauvaise surprise.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn