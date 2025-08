J’ai testé l’Ampace Andes 1500 : puissance et recharge ultra-rapide, promesse tenue ?

Une station d’énergie portable annoncée comme puissante, rapide et durable. J’ai testé l’Ampace Andes 1500 pour vérifier si ses promesses tiennent face à un usage intensif.

Les stations d’énergie portables remplacent de plus en plus les générateurs traditionnels. Avec ses 1 462 Wh, sa puissance de 2 400 W et une recharge annoncée en moins d’une heure, l’Ampace Andes 1500 se présente comme une solution haut de gamme pour le backup domestique et les activités outdoor.

Elle promet également une longévité exceptionnelle avec sa batterie LiFePO₄ (jusqu’à 6 000 cycles), une compatibilité avec la recharge solaire et une connectivité avancée via application mobile. Mais ces arguments séduisants résistent-ils à l’épreuve du terrain ?

J’ai testé l’Ampace Andes 1500 dans différents scénarios : alimentation d’appareils électroménagers, recharge rapide via secteur et autonomie réelle en conditions variées. Voici mon retour complet et honnête, basé sur des mesures concrètes et des avis utilisateurs.

Fiche technique

Caractéristiques Détails Capacité batterie 1 462 Wh (LiFePO₄, 6 000 cycles, durée de vie 10+ ans) Puissance AC 2 400 W (pic 3 600 W) Ports disponibles 4× AC, 2× USB‑C PD 100 W, 4× USB‑A 18 W, 2× DC 5521, prise voiture Recharge secteur Jusqu’à 1 800 W via A‑Boost (≈ 55 min pour 80 %, 1 h complète) Recharge solaire Jusqu’à 600 W (≈ 3 à 5 heures) Recharge voiture ≈ 96 W (≈ 12 heures) Autonomie typique Rendement réel ≈ 80 % (≈ 1 184 Wh délivrés) Poids 16,5 kg Dimensions 41 × 28 × 27 cm Autres fonctions Éclairage LED, mode SOS, application mobile, mode silencieux

Design & prise en main

L’Ampace Andes 1500 impose sa présence avec un format rectangulaire compact et un poids de 16,5 kg. Ce n’est pas la plus légère de sa catégorie, mais ses poignées intégrées facilitent son transport. Le châssis en plastique renforcé inspire confiance et résiste aux chocs légers, ce qui est appréciable pour un usage en extérieur.

La façade avant regroupe les éléments importants : un grand écran LCD clair indiquant l’autonomie restante, la puissance en entrée et en sortie, ainsi que les différents modes actifs. Les ports sont bien répartis et facilement accessibles : 4 prises AC, ports USB-C PD 100 W, USB-A et sortie voiture.

L’éclairage LED intégré, avec mode SOS et stroboscope, ajoute un côté pratique pour le camping ou les coupures de courant. Pas de superflu : tout est pensé pour la robustesse et l’efficacité.

Expérience utilisateur

La prise en main est simple et intuitive. Dès l’allumage, l’écran affiche toutes les informations importantes : niveau de batterie, puissance consommée, durée estimée restante. La navigation se fait via des boutons physiques bien placés, sans risque d’activation accidentelle.

Le mode A‑Boost est une vraie force. Il permet une recharge secteur en moins d’une heure, ce qui change tout pour un usage domestique en backup ou en déplacement. L’application mobile complète l’expérience : suivi en temps réel, gestion des cycles et activation à distance. Elle reste toutefois basique, sans fonctions avancées comme des scénarios automatisés.

En utilisation réelle, la station supporte sans problème un réfrigérateur, une TV et plusieurs appareils électroniques en simultané. Le ventilateur reste discret (≈30 dB en mode silencieux), ce qui la rend agréable en intérieur. Pour un usage camping, la combinaison puissance + silence est un atout majeur.

Performances & autonomie réelle

Sur le papier, l’Ampace Andes 1500 annonce 1 462 Wh, mais en pratique, on obtient environ 1 180 Wh utilisables, ce qui correspond à un rendement de 80 %. Ce résultat est standard pour une batterie LiFePO₄ et reste très correct.

En conditions réelles, elle alimente un réfrigérateur (120 W) durant environ 8 heures, une TV + box internet pendant plus de 12 heures et un ordinateur portable pour près de 20 charges complètes La puissance de sortie de 2 400 W permet d’alimenter des appareils énergivores comme une bouilloire, un micro-ondes ou des outils électriques, à condition de ne pas dépasser la limite de crête de 3 600 W.

Côté recharge, le mode A‑Boost impressionne : 80 % en 55 minutes via secteur. Avec panneaux solaires 600 W, comptez 3 à 5 heures pour une charge complète par temps optimal. En 12 V voiture, il faut environ 12 heures.

Comparaison & positionnement

Dans la catégorie des stations d’énergie portables, l’Ampace Andes 1500 se positionne face à des références comme l’EcoFlow Delta 2 Max ou le Bluetti AC180. Par rapport à ces modèles, elle propose un avantage majeur : une recharge secteur ultra-rapide (≈1 h), là où la concurrence met souvent 2 à 3 heures.

Son puissant convertisseur (2 400 W) la rend polyvalente, capable de remplacer un générateur essence pour de nombreux usages domestiques ou en extérieur. Elle surpasse également certains concurrents en longévité, avec 6 000 cycles garantis grâce à la technologie LiFePO₄.

En revanche, son poids de 16,5 kg peut être un frein pour ceux qui cherchent une solution très mobile. Enfin, l’application reste basique comparée à celle d’EcoFlow, mais cela n’impacte pas les performances principales.

Avis utilisateurs

Les avis Amazon sont globalement très positifs, avec une note moyenne supérieure à 4,5/5. Les utilisateurs apprécient la recharge ultra-rapide : beaucoup confirment qu’elle atteint 80 % en moins d’une heure via secteur, un atout clé pour les coupures de courant. La qualité de fabrication et la puissance de sortie sont également saluées, certains alimentant sans problème un réfrigérateur, une cafetière ou des outils électriques.

Cependant, quelques critiques mentionnent le poids important (16,5 kg), qui limite la portabilité pour le camping. D’autres notent que l’application mobile est fonctionnelle mais assez simple. Malgré ces points, la plupart des avis concluent que l’Ampace Andes 1500 propose un excellent rapport performance/durabilité, surtout avec sa batterie LiFePO₄ longue durée.

Ampace Andes 1500 Une batterie durable et performante Voir l’offre Verdict L’Ampace Andes 1500 s’impose comme une référence pour ceux qui cherchent une station portable puissante, fiable et durable. Sa recharge ultra-rapide (80 % en moins d’une heure) la distingue clairement, tout comme sa longévité exceptionnelle grâce à la batterie LiFePO₄. Elle répond sans problème aux besoins de secours domestiques et aux usages outdoor exigeants. Elle n’est pas exempte de défauts : son poids limite la mobilité et son application reste basique. Mais ces points sont largement compensés par la performance, la sécurité et la polyvalence qu’elle propose. On aime Recharge ultra-rapide (80 % en 55 min)

Batterie LiFePO₄ durable (6 000 cycles) On aime moins Poids (16,5 kg)

Application mobile basique

