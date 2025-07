AirX, la coque qui absorbe 81 % des chocs !

AirX, la coque révolutionnaire signée RHINOSHIELD, offre une protection inégalée contre les chocs externes et internes. La sécurité ultime pour votre smartphone !

Les smartphones sont désormais au cœur de notre quotidien, mais leur fragilité reste une préoccupation majeure. RHINOSHIELD innove avec AirX, une coque unique qui protège non seulement l’extérieur, mais aussi les composants internes de votre appareil. Conçue avec une technologie à chambre d’air et un squelette de compression, elle absorbe 81 % des chocs pour une résistance hors norme.

Une protection qui dépasse la « qualité militaire »

Les coques dites « résistantes » se concentrent généralement sur la prévention des fissures externes. AirX change la donne : « C’est la première coque conçue pour protéger les systèmes internes de votre téléphone, même lors des chutes les plus extrêmes », annonce RHINOSHIELD. Pour y parvenir, la marque a misé sur une architecture à double couche, qui intègre à la fois une chambre à air et un squelette de compression. Ce mécanisme absorbe et redistribue jusqu’à 81 % de l’énergie d’impact. Il dépasse largement les standards concurrents, selon des tests indépendants.

Une technologie inspirée des airbags

Le design d’AirX ne laisse rien au hasard. Les rebords surélevés, les coins renforcés et les chambres à coussin d’air créent une véritable zone tampon. Même lors de chutes simulées de 18 mètres sur béton, l’intégrité des smartphones a été préservée. RHINOSHIELD parle d’une « protection multi-angle » capable d’anticiper les scénarios les plus extrêmes. Un argument qui séduira autant les professionnels en mobilité que les utilisateurs adeptes d’activités outdoor.

Durabilité et santé au cœur de la stratégie

AirX n’est pas qu’un exploit technologique, c’est aussi un manifeste pour une conception responsable. Fabriquée en TPE exclusif, la coque est mono-matériau, 100 % recyclable et exempte de PFAS, BPA/S/F, certifié par SGS. Une garantie rare dans un marché encore marqué par la présence de substances toxiques. Compatible avec MagSafe, AirX affiche un poids plume de 1,5 oz, ce qui en fait la plus légère de sa catégorie. Proposée à partir de 62,99 €, elle est disponible pour les iPhone 15 Pro, 15 Pro Max et la gamme iPhone 16. À cela s’ajoute le programme RHINO LOOP, qui facilite le retour gratuit des coques usées et leur recyclage en boucle fermée. Une démarche qui illustre la montée en puissance du design circulaire dans les accessoires high-tech.

