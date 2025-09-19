J’ai testé la WELOCK PCB41 : la serrure connectée Alexa qui simplifie la sécurité

La sécurité domestique passe au niveau supérieur. Le WELOCK PCB41 allie simplicité d’installation et technologies connectées.

La sécurité des habitations évolue rapidement grâce aux serrures intelligentes comme le WELOCK PCB41. Ce modèle associe design robuste, compatibilité avec Alexa et contrôle à distance via le module WIFIBOX3. Avec son installation simple et ses multiples modes de déverrouillage, il répond aux attentes croissantes en matière de confort et de protection.

Fiche technique

Caractéristiques Détails Marque WELOCK Modèle PCB41 Plus – Keypad Smart Lock / Euro profile cylinder Types de porte compatibles Portes en bois, portes intérieures, portes d’entrée … Épaisseur de porte ajustable De 50 à 100 mm Température de fonctionnement De -25 °C à +60 °C Indice de protection (étanchéité / poussière) IP65 Cycle de pression / durée de vie mécanique du bouton/poignée 100 000 fois environ Matériaux principaux Acier inoxydable + plastique PC (et alliage de zinc pour certaines parties) Modes de déverrouillage Code PIN, carte RFID, via app, secours USB en cas batterie vide Type d’alimentation 3 piles AAA (non rechargeables) Tension d’entrée 3,6 V à 4,5 V Autonomie de la batterie Environ 10 à 12 mois avec ~10 ouvertures journalières (variable selon usage) Affichage / interface Clavier à LED rétroéclairé + indication batterie faible + affichage des réglages Résistance électrostatique / sécurité physique Jusqu’à ~30 000 volts de protection électrostatique ; peut être ouvert de l’intérieur en cas d’urgence Mode WiFi / connexion distante Compatible via la passerelle WIFIBOX3 (achat séparé) pour accès à distance / contrôle WiFi / intégration domotique (ex. Alexa) Garantie constructeur Garantie standard + extension possible selon le site ; politique de retour 30 jours offerte selon fournisseur Poids estimé Environ 410 g

Prise en main & design

Le WELOCK PCB41 mise sur une conception moderne, robuste et adaptée à un usage quotidien. Son corps en acier inoxydable associé à des finitions en alliage de zinc inspire confiance et assure une bonne résistance à l’usure. De plus, son indice de protection IP65 garantit une résistance contre la poussière et les projections d’eau, un atout majeur pour les portes d’entrée exposées.

L’installation reste accessible, même pour un utilisateur non bricoleur. La serrure est conçue pour remplacer directement un cylindre européen standard, sans modifications lourdes de la porte. Ainsi, l’utilisateur peut installer la serrure en quelques minutes, avec seulement un tournevis. De plus, l’ajustement de l’épaisseur (50 à 100 mm) permet une compatibilité avec la plupart des portes résidentielles.

Le clavier rétroéclairé intégré accorde une bonne lisibilité de jour comme de nuit. Les touches sont réactives, et l’affichage lumineux informe sur l’état de la batterie. En cas de panne, un port micro-USB externe permet un déverrouillage de secours. Cela garantit une tranquillité d’esprit même si les piles AAA sont déchargées.

Expérience utilisateur

Le WELOCK PCB41 propose plusieurs modes de déverrouillage adaptés aux différents usages du quotidien. Le clavier numérique permet l’ouverture par code PIN, idéal pour les familles, colocations ou locations saisonnières. De plus, trois cartes RFID sont fournies. Ce qui accorde une alternative rapide et pratique pour les utilisateurs préférant un badge.

L’application mobile ajoute une dimension connectée au produit. Elle permet d’attribuer des accès temporaires ou permanents et de consulter l’historique des ouvertures. Ainsi, les utilisateurs gardent le contrôle sur la sécurité de leur logement. De plus, la compatibilité avec Amazon Alexa simplifie l’intégration dans un écosystème domotique déjà existant.

Pour le contrôle à distance, la serrure s’appuie sur la passerelle optionnelle WIFIBOX3. Ce module permet de gérer la serrure depuis n’importe où, via Wi-Fi. L’utilisateur peut alors ouvrir la porte à distance, vérifier l’état de la batterie ou attribuer un nouveau code sans être présent physiquement. Ce complément transforme la serrure en solution complète pour la maison connectée.

Performances par usage

Le WELOCK PCB41 a été pensé pour un usage quotidien intensif, et cela se reflète dans sa fiabilité. La saisie des codes sur le clavier est fluide, avec un temps de réponse rapide. Le verrouillage et le déverrouillage s’effectuent en quelques secondes, sans latence perceptible. Ainsi, l’expérience se rapproche d’une serrure mécanique traditionnelle, mais avec la flexibilité du numérique.

Côté autonomie, la serrure fonctionne avec trois piles AAA donnant environ 10 à 12 mois d’usage, sur la base de dix ouvertures quotidiennes. Un signal visuel indique lorsque le niveau de batterie devient faible. Cela évite notamment toute mauvaise surprise. De plus, le port micro-USB permet un déverrouillage d’urgence, même avec des piles totalement déchargées. D’ailleurs, cette solution de secours rassure les utilisateurs soucieux d’éviter un blocage inopiné.

La sécurité bénéficie également d’une attention particulière. Le produit résiste aux surtensions électrostatiques (jusqu’à 30 000 volts), et son indice IP65 le protège contre les intempéries. L’ajout de la passerelle WIFIBOX3 permet un suivi à distance complet. L’utilisateur peut contrôler les accès depuis son smartphone, attribuer des droits temporaires et superviser l’historique. Ainsi, le PCB41 devient particulièrement adapté aux propriétaires de logements en location courte durée, aux familles et aux professionnels recherchant un haut niveau de contrôle.

Comparaison & positionnement

Le WELOCK PCB41 se positionne sur le marché comme une serrure connectée accessible et polyvalente. Contrairement à certaines solutions haut de gamme nécessitant une installation complexe, ce modèle conserve une simplicité d’installation proche d’un cylindre classique. Ainsi, il cible un public recherchant une sécurité intelligente sans contrainte technique excessive.

Face aux concurrents, le PCB41 se distingue par son clavier intégré et ses multiples modes de déverrouillage. De plus, la possibilité d’ajouter la passerelle WIFIBOX3 lui confère une connectivité complète. Ceci le plaçant au niveau de produits plus coûteux. D’ailleurs, sa compatibilité avec Alexa en fait une solution adaptée aux utilisateurs déjà équipés d’un écosystème domotique.

Le rapport qualité-prix apparaît compétitif, notamment comparé à d’autres serrures intelligentes européennes. Ce modèle convient aussi bien aux familles cherchant de la praticité qu’aux professionnels de la location courte durée souhaitant gérer plusieurs accès à distance. En résumé, le PCB41 se situe dans la catégorie des serrures connectées polyvalentes et abordables.

Avis utilisateurs

Les utilisateurs confirment en grande partie la qualité et la praticité du WELOCK PCB41. Beaucoup d’utilisateurs apprécient la facilité d’installation, souvent réalisée en moins de 15 minutes avec un simple tournevis. Le clavier rétroéclairé est jugé pratique, surtout pour une utilisation en soirée, et la polyvalence entre codes, badges et application séduit un large public.

Cependant, certains utilisateurs soulignent des points perfectibles. La consommation des piles peut varier selon l’intensité d’usage. Cela nécessite un remplacement plus fréquent en cas d’utilisation intensive. De plus, le contrôle à distance exige l’achat séparé de la passerelle WIFIBOX3, ce qui représente un coût additionnel. Malgré cela, la fiabilité globale et la compatibilité avec Alexa sont souvent citées comme de véritables atouts.

WELOCK PCB41 La serrure qui sécurise votre domicile Profitez du prix à 119 € avec le code promo VD30 Verdict Le WELOCK PCB41 représente une solution intelligente et polyvalente pour moderniser la sécurité d’un logement. Son installation simple, ses multiples modes de déverrouillage et sa compatibilité avec Alexa en font un produit adapté aussi bien aux familles qu’aux professionnels de la location saisonnière. L’ajout de la passerelle WIFIBOX3 permet de transformer la serrure en véritable solution connectée, gérable à distance et idéale pour la maison intelligente. Le rapport qualité-prix est particulièrement intéressant, car le WELOCK PCB41 combine des fonctionnalités avancées avec une accessibilité financière. Pour ceux qui souhaitent renforcer la sécurité tout en profitant du confort de la domotique, il constitue un choix pertinent et durable. On aime Multiples modes de déverrouillage (code, RFID, application)

Compatible Alexa On aime moins Contrôle à distance nécessitant l’achat de la passerelle WIFIBOX3

Autonomie variable selon l’intensité d’utilisation

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn