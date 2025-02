iYU® : le massage robotisé adapté à votre morphologie, à la demande

Capsix présente iYU®, un robot de massage intelligent piloté par IA, conçu pour offrir une relaxation sur mesure. Disponible dans les spas, hôtels et centres de bien-être, il associe expertise humaine et technologie avancée pour une expérience inédite. Son objectif : rendre le massage accessible en tout lieu et à toute heure, avec une qualité constante et une personnalisation unique.

iYU® : L’innovation technologique au service du bien-être

Grâce à son bras robotisé collaboratif et ses algorithmes d’IA, iYU® s’adapte à chaque morphologie et offre des massages personnalisés. Les experts kinésithérapeutes et masseurs professionnels élaborent les protocoles de relaxation. Ils garantissent ainsi une efficacité optimale sur le bien-être physique, mental et émotionnel. Les séances, d’une durée de 20 à 50 minutes, ciblent la relaxation musculaire, la gestion du stress et l’apaisement émotionnel. Le système est conçu pour reproduire fidèlement les gestes des praticiens humains. Il offre une pression modulable et une précision inégalée.

Une innovation française primée et en pleine expansion

Conçu par Capsix, une startup française spécialisée en robotique et en intelligence artificielle, iYU® est le fruit de sept années de recherche et développement. Ses fondateurs, François et Carole Eyssautier ainsi que Stéphane Rollet, ont mis au point un système qui allie technologie et toucher humain. Déjà présent en France, Belgique, Canada et aux États-Unis, iYU® continue son expansion, avec plus de 15 000 massages réalisés à ce jour.

Les résultats des premières études sur son efficacité montrent une amélioration significative des capacités fonctionnelles et une réduction du stress. Cela renforce son adoption auprès des professionnels du bien-être. Avec iYU®, Capsix démontre que technologie et bien-être peuvent se conjuguer pour améliorer durablement la qualité de vie des utilisateurs.

Une accessibilité et une flexibilité inédites

Disponible 24h/24 et 7j/7, iYU® permet aux utilisateurs de bénéficier de massages réguliers en toute autonomie, sans rendez-vous. Que ce soit dans un spa, une salle de sport ou un hôtel, le robot s’intègre facilement aux lieux de bien-être et améliore l’accessibilité à la relaxation. Grâce à un écran tactile intuitif, chaque utilisateur peut ajuster la pression et sélectionner son programme selon ses besoins. La diversité des protocoles permet de répondre à des attentes variées. Elles vont de la récupération sportive à la relaxation profonde. iYU® s’adapte aux préférences de chacun, qu’il s’agisse d’un massage énergétique, apaisant ou simplement décontractant après une longue journée.

