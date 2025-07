Ironheart introduit l’un des méchants les plus iconiques et démoniaques dans le MCU !

Le grand méchant de Ironheart révélé : Mephisto fait enfin son entrée dans le MCU !

La série Ironheart vient de révéler l’un des méchants les plus attendus avec l’apparition de Mephisto dans le final. Joué par Sacha Baron Cohen, ce personnage démoniaque fait enfin ses débuts officiels dans le MCU. Cette révélation bouleverse l’univers cinématographique de Marvel et les aventures de Riri Williams.

Mephisto, le diable de Marvel enfin dévoilé !

Dans les comics, Parker Robbins tire ses pouvoirs de Dormammu. La série de Disney+, elle, révèle que c’est Mephisto qui lui a fourni sa capuche magique. Ce changement narratif s’avère particulièrement astucieux. De fait, il introduit grâce à Ironheart l’un des méchants les plus puissants de Marvel dans le MCU.

Sacha Baron Cohen incarne donc un Mephisto au look businessman élégant. Il alterne par ailleurs entre accents britannique et américain. Bref, cette version est bien loin de l’apparence démoniaque traditionnelle des comics.

Le personnage se présente ainsi comme un homme d’affaires décontracté qui prétend avoir des clients prestigieux. Cela inclut tous les noms du classement Forbes des plus riches et même Ringo Starr des Beatles. Cette approche moderne d’Ironheart rend le nouveau méchant du MCU plus accessible tout en conservant son essence manipulatrice.

Son mode opératoire reste toutefois fidèle aux comics. Il propose des contrats alléchants aux mortels en échange de quelque chose qu’ils « ne regretteront pas ». De quoi rassurer ceux qui appréciaient déjà le Mephisto original !

Quel est l’impact de ce méchant d’Ironheart sur le MCU ?

L’introduction de ce personnage ouvre la voie à diverses possibilités narratives. Ils pourront notamment explorer le côté surnaturel de Marvel. Les fans théorisent depuis des années sur son arrivée, surtout depuis WandaVision en 2021. Sa présence dans Ironheart confirme que Marvel Studios mise sur les méchants surnaturels pour l’avenir du MCU. Sacha Baron Cohen pourrait facilement rivaliser avec Josh Brolin dans le rôle de l’antagoniste Thanos.

La série montre déjà les conséquences du pacte entre Riri et Mephisto. Elles se caractérisent par exemple par l’apparition de veines noires sur le bras de la jeune héroïne, similaires à celles de Parker. Cette corruption visuelle dans Ironheart nous montre l’importance des méchants surnaturels dans le MCU. Cela pourrait s’appliquer aux Young Avengers ou à une potentielle équipe des Midnight Sons.

