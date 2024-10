IPTV : 1 922 sites illégaux bloqués depuis le début de l’année

L’ARCOM continue son combat contre les sites d’IPTV illégaux et en a bloqué près de 1 922. Quel risque pour les utilisateurs de ces sites ? Quelle solution pour mettre fin aux piratages depuis les sites d’IPTV ? Les réponses ci-dessous !

Mauvaise nouvelle pour les sites de streaming et d’IPTV illégaux ! Depuis le début de l’année l’ARCOM (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) a fermé près de 1 922 sites illégaux et elle continue dans cette optique d’ici la fin de l’année. Faisant de la lutte contre le piratage une priorité, l’ARCOM a montré son acharnement pour lutter contre les plateformes illégales. Comment l’ARCOM a réussi ce coup de maître ? Pourquoi les sites d’IPTV illégaux ont la peau dure ? Essayons de décrypter ce phénomène ci-dessous.

Lutte contre les sites de streaming illégaux : lorsque la justice s’en mêle !

Si aujourd’hui l’ARCOM a réussi à fermer près de 1 922 sites d’IPTV illégaux, c’est surtout grâce au renforcement de l’arsenal juridique mis en place dernièrement. En effet, un dispositif spécifique vient d’être intégré au code du sport, permettant aux ayants droit et aux fédérations sportives et ligues de saisir la justice en cas d’une violation constatée. Sans parler des amendes qui peuvent aller jusqu’à 5 000 euros.

Il suffit d’une diffusion illicite d’un match depuis Netflix, Disney Plus ou Canal +, pour que l’ARCOM prenne les devants et agisse. Le processus est simple mais efficace : une fois la demande formulée, les agents constatent le piratage et transmettent les informations aux fournisseurs d’accès à Internet (FAI), qui bloquent immédiatement les sites concernés. Simple, propre et efficace !

Les IPTV illégaux bloqués ? Mais pourquoi ils ont la peau dure malgré les risques ?

Malgré les efforts de l’ARCOM et les campagnes de sensibilisation, l’utilisation des IPTV illégaux restent largement répandu en France. Selon une enquête menée par Odoxa, environ 5 % des Français soit 2,5 millions de personnes, continuent de recourir à des services illégaux pour visionner des événements sportifs. La raison principale évoquée est les coûts élevés des abonnements aux services de streaming légaux.

Les amateurs de sport, notamment de football, jugent souvent que les prix des abonnements sont excessifs, ce qui les pousse à chercher des alternatives illégales. D’après les sondés, un tarif acceptable pour suivre les matchs de football serait d’environ 23 euros par mois, bien en dessous des tarifs actuels. De ce fait, la révision des coûts de services légaux est plus que jamais indispensables pour lutter contre ce phénomène.

