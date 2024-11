Il était dans Gladiator 2, cet acteur sera dans Black Panther 3 !

Lors d’une interview, Denzel Washington a confirmé sa participation à Black Panther 3. Ce dernier est un projet très attendu dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). L’annonce n’est pas encore officielle de la part de Marvel Studios, mais l’acteur a expliqué que le réalisateur lui a écrit un rôle sur mesure. Ce retour surprenant marque la fin d’une ère et le début d’une nouvelle pour l’univers du Wakanda.

Denzel Washington rejoint le MCU dans Black Panther 3

La révélation de Denzel Washington, un des acteurs dans Gladiator 2, a pris tout le monde de court. Après tout, jusqu’ici, sa participation à un film Marvel était restée une rumeur. À la suite de sa carrière impressionnante, l’acteur de 69 ans s’apprête à rejoindre l’une des franchises les plus populaires du cinéma mondial.

Auparavant, Washington a incarné des personnages classiques comme Othello et Hannibal. Dans ses propos, Denzel Washington a mentionné qu’il s’apprête à attaquer à un tout nouveau défi dans l’univers de Black Panther. Ryan Coogler, le réalisateur des précédents volets, lui aurait spécialement écrit ce rôle. Ceci pourrait bien être l’un des moments forts de sa carrière.

Une suite risquée, mais prometteuse pour Black Panther

L’annonce de Denzel Washington dans Black Panther 3 intervient à un moment crucial pour la saga. Depuis le décès tragique de Chadwick Boseman, l’avenir du personnage de T’Challa et du Wakanda a été marqué par l’incertitude. Black Panther : Wakanda Forever a ouvert de nouvelles perspectives. Shuri (interprétée par Letitia Wright) a pris le relais en tant que nouvelle protectrice du Wakanda. Cela dit, l’absence de T’Challa pèse encore lourdement.

L’idée d’un film Black Panther 3 avec Denzel Washington prend aujourd’hui de plus en plus de sens. Nous verrons comment l’équipe de Marvel Studios réussira à naviguer sans la présence de ce personnage central. L’arrivée d’un nouvel acteur dans ce projet soulève une multitude de questions sur l’orientation que prendra le film. Serait-ce un moyen d’introduire un nouveau héros ou d’élargir encore plus l’univers de Black Panther ?

🇺🇸🎬 FLASH | Denzel Washington a confirmé qu'il sera dans "Black Panther 3", et qu'il prendra sa retraite bientôt. Il s'agira de l'un de ses derniers films. pic.twitter.com/htE3NcoyaQ — Cerfia (@CerfiaFR) November 13, 2024

