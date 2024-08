House of the Dragon saison 3 : date de sortie, histoire… tout ce que l’on sait

Voici tous ceux que nous savons sur la saison 3 de House of the Dragon. Date de sortie, intrigues…accrochez-vous, les dragons de Westeros et les Targaryen n'ont pas fini de vous surprendre !

Alors que le rideau retombe sur le champ de bataille de Westeros, les fans de House of the Dragon se préparent déjà à un nouveau tourbillon de trahisons, de batailles épiques et de luttes de pouvoir. Nous avons eu l'impression de nous retrouver sur un vaste échiquier géant, mais il faudra attendre la saison 3 pour enflammer l'écran avec plus de batailles sanglantes ! En attendant de redécouvrir l'univers tumultueux des Targaryen avec leur lutte pour le pouvoir, voici ce que nous savons la saison 3 de House of the Dragon.

Tous les épisodes de House of the Dragon sont sur Max À cause de la chronologie des médias, le catalogue proposé par Max en France reste limité par rapport à l'étranger. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez au catalogue Max du pays choisi. Essayer NordVPN gratuitement

La confirmation pour la saison 3 de la série House of the Dragon

Si vous vous demandez s'il y aura une saison 3 pour House of the Dragon, alors, sachez que HBO a renouvelé la série avant même la diffusion de la saison 2. Vous pouvez donc avoir la certitude que l'histoire des Targaryen ne s'arrête pas en si bon train.

Toutefois, Ryan Condal et George R.R. Martin, les créateurs de la série, ont exprimé leur intention de limiter la série à quatre saisons, ce qui laisse présager encore de nombreuses intrigues captivantes à venir.

Quand est-ce que cette troisième saison va sortir ?

First teaser for the ‘Game of Thrones' spin-off ‘A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS'



Releasing in 2025 on HBO. pic.twitter.com/CkH0dRgF07 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 5, 2024

Il faut savoir que la date de la sortie officielle de la saison 3 de House of the Dragon n'a pas encore annoncée. Du coup, si nous nous référons à l'écart de sortie entre la première et la deuxième, nous pensons que la saison 3 sortira en 2026. En attendant, les fans auront droit à une autre série dérivée de Game of Thrones.

Si nous avons tous attendu un spin-off sur Jon Snow, HBO nous réserve une autre surprise ! En effet, la sortie de « A Knight of the Seven Kingdoms » sera prévue d'ici 2025. Selon Ryan Condal, les scripts de la saison 3 sont en cours de finalisation, avec une préproduction prévue pour cet automne et une production complète au printemps 2025.

Cette nouvelle série se concentrera davantage sur Aegon V Targaryen, alias Egg, et de son chevalier Ser Duncan the Tall. Elle apportera certainement une note de douceur à l'univers Westeros comme nous le connaissons déjà.

Qu'est-ce que nous savons des intrigues de House of the Dragon saison 3 ?

La fin de la saison 2 de House of the Dragon a laissé les fans avec de nombreux indices sur ce qui pourrait se passer ensuite. Daemon et Rhaenyra, désormais unis, se dirigent vers Port-Réal avec une force impressionnante de cavaliers dragons. Ils sont prêts à reprendre le trône par la force.

De l'autre côté, l'équipe verte, avec Alicent, Aegon, et Aemond, se prépare également à une confrontation majeure. Entre temps, les maisons de Westeros non-Targaryen se préparent à la guerre, promettant une saison 3 remplie d'action et de retournements de situation.

Si vous êtes trop impatients, vous pouvez lire les chapitres de La danse des dragons dans « Fire & Blood » de George R.R. Martin. Cela vous permettra d'avoir une compréhension plus approfondie des événements dans la suite. Sachez toutefois que la série apporte son lot de détails et d'intrigues secondaires. Du coup, même si vous avez pris le temps de lire le livre, vous aurez toujours droit à votre lot de surprises une fois la troisième saison diffusée !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.