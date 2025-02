HONOR Magic7 Pro : zoom 200 MP et IA au programme !

Avec le HONOR Magic7 Pro, la marque HONOR franchit un nouveau cap avec l’intelligence artificielle au cœur de l’expérience utilisateur. Grâce à MagicOS 9.0, l’IA facilite la navigation et booste la productivité, tandis que Google Gemini ouvre de nouvelles possibilités d’interaction et de création. Avec une batterie ultra-performante et le tout nouveau Snapdragon 8 Elite, le Magic7 Pro promet une puissance et une fluidité inégalées, le tout dans un design robuste et élégant.

Une interface intelligente et optimisée

HONOR annonce le lancement du Magic7 Pro, un smartphone révolutionnaire. Il intègre des capacités avancées d’intelligence artificielle. Ce modèle promet une expérience fluide et intuitive grâce à MagicOS 9.0, qui simplifie la navigation et optimise la productivité.

Le Magic Portal 2.0 permet de reconnaître texte et images en un simple geste. Cela facilite l’interaction avec différentes applications. L’IA embarquée offre aussi des outils de traduction automatique en 13 langues, une fonctionnalité clé pour les professionnels et les voyageurs. De plus, l’application HONOR Notes intègre AI Summary et AI Minutes, capables de générer des résumés automatiques et d’extraire les points essentiels des documents.

Une photographie de haute précision grâce à l’IA

Le Magic7 Pro redéfinit la photographie avec son HONOR IMAGE ENGINE, un système hybride qui combine IA locale et cloud. Le smartphone est équipé d’un capteur Super Dynamique de 50 MP et d’un téléobjectif de 200 MP. Ces caractéristiques permettent de prendre des clichés nets même en faible luminosité.

Grâce au 200 MP AI Super Zoom, les utilisateurs peuvent capturer des détails impressionnants avec un zoom de 30x à 100x. Les modes Harcourt et AI Enhanced Portrait garantissent des portraits d’une grande qualité, tandis que AI Motion Sensing Capture permet d’immortaliser des actions rapides avec une précision accrue.

Performances et autonomie optimisées

Propulsé par la plateforme Snapdragon 8 Elite, le Magic7 Pro offre une puissance de calcul digne d’un PC. Son moteur IA ajuste dynamiquement le taux de rafraîchissement pour assurer une stabilité optimale lors des sessions de jeu. Sa batterie de 5270 mAh, basée sur une technologie silicium-carbone, assure une autonomie prolongée.

Grâce à HONOR SuperCharge, elle atteint 100 W en filaire et 80 W sans fil. Cela permet une recharge complète en seulement 33 minutes. Son écran de 6,8 pouces, protégé par le NanoCrystal Shield, réduit la fatigue visuelle avec des technologies avancées de réduction de lumière bleue. Le HONOR Magic7 Pro est disponible en France depuis le 15 janvier 2025, décliné en Lunar Shadow Grey et Black, au prix de 1 299,90 €.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

